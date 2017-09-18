ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр обороны России Сергей Шойгу оценит ход учений "Запад-2017" на полигоне под Борисовом

19.09.2017 20:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за учениями на общевойсковом полигоне «Борисовский». Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.


Как рассказал представитель Минобороны журналистам, на полигоне пройдут учения по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с дальнейшим разгромом противника и восстановлением утраченного положения.

Самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н нанесут удары по выдвигающимся силам условного противника. Самолеты Су-24МР осуществят контроль результатов ударов авиации, а вертолеты Ми-8 высадят десант.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси. В числе демонстрируемой техники легкобронированный автомобиль «V1» (ОАО «МЗКТ») с противотанковым ракетным комплексом, бронетранспортер «Кайман» с 7,62-мм четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ (Глаголев, Шипунов, Грязев), радиоэлектронное ружье «Гроза-Р» для борьбы с мультикоптерами производства ОАО «КБ Радар», а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

За активной фазой учения будут наблюдать представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованные при посольствах своих стран в Беларуси, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси с 14 по 20 сентября проходят учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах планируют задействовать 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Президент России Владимир Путин проинспектировал ход учений 18 сентября на полигоне Лужский в Ленинградской области.

Читайте также
Не совпали графики? Почему Путин решил не ехать в Беларусь на «Запад-2017»
«Оценка верховным главнокомандующим выставлена высокая». Как Путин за учениями «Запад-2017» наблюдал
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал представитель Минобороны журналистам, на полигоне пройдут учения по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ФАС России против ограничений на ввоз сахара из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика