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Министр обороны России Сергей Шойгу оценит ход учений "Запад-2017" на полигоне под Борисовом
19.09.2017 20:07 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу 20 сентября будут
Как рассказал представитель Минобороны журналистам, на полигоне пройдут учения по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с дальнейшим разгромом противника и восстановлением утраченного положения.
Самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н нанесут удары по выдвигающимся силам условного противника. Самолеты Су-24МР осуществят контроль результатов ударов авиации, а вертолеты Ми-8 высадят десант.
В ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси. В числе демонстрируемой техники легкобронированный автомобиль «V1» (ОАО «МЗКТ») с противотанковым ракетным комплексом, бронетранспортер «Кайман» с 7,62-мм четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ (Глаголев, Шипунов, Грязев), радиоэлектронное ружье «Гроза-Р» для борьбы с мультикоптерами производства ОАО «КБ Радар», а также модернизированные танки Т-72 БМ3.
За активной фазой учения будут наблюдать представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованные при посольствах своих стран в Беларуси, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, сообщает
В Беларуси с 14 по 20 сентября
В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах планируют задействовать 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
Президент России Владимир Путин проинспектировал ход учений 18 сентября на полигоне Лужский в Ленинградской области.
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Как рассказал представитель Минобороны журналистам, на полигоне пройдут учения по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с...
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