Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за учениями на общевойсковом полигоне «Борисовский». Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.





Как рассказал представитель Минобороны журналистам, на полигоне пройдут учения по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с дальнейшим разгромом противника и восстановлением утраченного положения.

Самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н нанесут удары по выдвигающимся силам условного противника. Самолеты Су-24МР осуществят контроль результатов ударов авиации, а вертолеты Ми-8 высадят десант.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси. В числе демонстрируемой техники легкобронированный автомобиль «V1» (ОАО «МЗКТ») с противотанковым ракетным комплексом, бронетранспортер «Кайман» с 7,62-мм четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ (Глаголев, Шипунов, Грязев), радиоэлектронное ружье «Гроза-Р» для борьбы с мультикоптерами производства ОАО «КБ Радар», а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

За активной фазой учения будут наблюдать представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованные при посольствах своих стран в Беларуси, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, сообщает БЕЛТА .

В Беларуси с 14 по 20 сентября проходят учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах планируют задействовать 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Президент России Владимир Путин проинспектировал ход учений 18 сентября на полигоне Лужский в Ленинградской области.