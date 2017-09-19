ТОП готовых новостроек Минска со стоимостью «квадрата» от $800 до $1000

Далее, за $870 за «квадрат» можно приобрести квартиры жилом комплексе Vogue , который расположен по проспекту Независимости относительно недалеко от парка Челюскинцев. Рядом есть станции метро «Парк Челюскинцев» и «Московская». В комплексе можно приобрести квартиры с количеством комнат от одной до шести. В планах застройщика разметить внутри дома инфраструктур: лобби с консьержем, бассейн, тренажерный зал, сауну, стоянку для колясок и велосипедов, подземную парковку. Есть возможность взять кредит под 8,4% годовых.