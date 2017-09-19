ТОП готовых новостроек Минска со стоимостью «квадрата» от $800 до $1000

Итак, начнем наш список с самого бюджетного и неординарного предложения рынка. Недалеко от станции метро «Пушкинская» в доме по улице Мавра, 33 продаются готовые новые мансардные квартиры. Они надстроены на пятиэтажный дом, в котором был сделан капитальный ремонт. На продажу выставлены одно-,двух- и трехкомнатные квартиры. Высота потолков — 3,7 м. Район социально хорошо развит, рядом есть школы, детские сады, магазины, торговый центр. Цена «квадрата» — $800.
Далее, за $870 за «квадрат» можно приобрести квартиры жилом комплексе Vogue, который расположен по проспекту Независимости относительно недалеко от парка Челюскинцев. Рядом есть станции метро «Парк Челюскинцев» и «Московская». В комплексе можно приобрести квартиры с количеством комнат от одной до шести. В планах застройщика разметить внутри дома инфраструктур: лобби с консьержем, бассейн, тренажерный зал, сауну, стоянку для колясок и велосипедов, подземную парковку. Есть возможность взять кредит под 8,4% годовых.
В новом доме, который расположен по адресу улица Павлины Мяделки, 5 можно купить готовые двухкомнатные квартиры с ценой «квадрата» — $890. Площадь — 64 кв.м. При этом предоставляется рассрочка от 1 года до 5 лет. Есть возможность взять кредит под 12%. Расположение дома не очень хорошее, инфраструктура развита слабо.
В ЖК «Лiпень» квадратный метро стоит $900. Жилой комплекс расположен в Первомайском районе на пересечении пр. Независимости-ул. Курсанта Гвишиани-Рогочевской-50 лет Победы. До станции метро «Уручье» — 10 минут на общественном транспорте. Инфраструктура района пока развита слабо. В планах города построить здесь детский сад и школу. Комплекс предлагает однокомнатные квартиры площадью от 45 кв.м, двухкомнатные — от 60 кв.м, трехкомнатные — от 78 кв.м.
За $960 за квадрат можно купить квартиру в ЖК «Гранд Хаус». Кстати, здесь же можно обменять старую квартиру на новую в ЖК по системе trade-in. В жилом комплексе есть однокомнатные квартиры (40,88—43,75 кв.м), «двушки» (72—74 кв.м) и трехкомнатные (86,42—87,17 кв.м). Во всех квартирах свободная планировка, в доме есть подземный паркинг. Нужно отметить, что ЖК находится в развитом районе. Рядом находится станция метро «Грушевка».
В ЖК «Сухаревский квартал» цена «квадрата» варьируется между $900 и $1000. Жилой комплекс расположился в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Здесь хорошо развито транспортное сообщение, недалеко есть детский сад, средняя школа, торговый центр. Квартиры есть разных площадей. Есть возможность взять кредит под 11% годовых.
Готовы к продаже новые квартиры, расположенные по адресу М. Лосика, 31. Здесь можно купить «двушки» (62 кв.м) и «трешки» (72-74 кв.м) без отделки. Также можно купить квартиры с отделкой. В принципе, дом имеет неплохое расположение: в 15 минутах езды на общественном транспорте находится станция метро «Каменная горка». В шаговой доступности есть несколько школ и детских садов. Купить квартиру можно с привлечением кредита под 11% годовых.
Неизменно $1000 за «квадрат» просят за квартиру в жилом комплексе «Маяк Минска». Застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку до конца строительства, есть возможность взять кредит под 8,4%. Комплекс расположен недалеко от Национальной библиотеки и станции метро «Восток».
Ту же $1000 за «квадрат» просят за квартиру в доме по ул. Алибегова-Брыля. Дом расположен недалеко от станции метро «Михалово», район хорошо развит. В доме запроектированы одно-,двух- и трехкомнатные квартиры площадями 45,4 кв.м, 70,3 кв.м, 89,9 кв.м соответственно. Квартиры можно приобрести с привлечением кредитов от пяти банков. Также застройщик предлагает рассрочку до 1 года под 12% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 30%. Также можно приобрести квартиры в лизинг.
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