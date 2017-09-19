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Рапота: До конца года может быть решен вопрос о взаимном признании виз
20.09.2017 09:22 — Новости Экономики | Tut.by
До конца 2017 года между Беларусь и Россию может быть решен вопрос о взаимном признании виз. Об этом TUT.BY рассказал госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.
«До конца года может быть решен вопрос о взаимном признании виз. Это избавит от проблем граждан третьих стран, которые пересекают белорусско-российскую границу», — сообщил Рапота.
Он также подтвердил, что в настоящий момент идет разработка этого документа.
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"До конца года может быть решен вопрос о взаимном признании виз. Это избавит от проблем граждан третьих стран, которые пересекают белорусско-российскую границу", -...
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