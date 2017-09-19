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Рапота: До конца года может быть решен вопрос о взаимном признании виз

20.09.2017 09:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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До конца 2017 года между Беларусь и Россию может быть решен вопрос о взаимном признании виз. Об этом TUT.BY рассказал госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.


Григорий Рапота. Фото: postkomsg.com

«До конца года может быть решен вопрос о взаимном признании виз. Это избавит от проблем граждан третьих стран, которые пересекают белорусско-российскую границу», — сообщил Рапота.

Он также подтвердил, что в настоящий момент идет разработка этого документа.

Ранее о разработке соглашения о взаимном признании виз между Россией и Беларусью рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, 9 января Александр Лукашенко подписал указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. 1 февраля стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону.

Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».

С 15 мая все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы, а у их пассажиров проверяли документы. Белорусы стали жаловаться на то, что теперь прохождение паспортного контроля занимает больше времени. В госкомпании «Белавиа» сообщали, что решение российской стороны может повлиять на транзит через Минск. Несмотря на это, никаких ответных мер Минск не предпринял.

 
Теги: Минск
 
 
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