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Норматив обязательной продажи валютной выручки с 1 октября снижается до 10%

20.09.2017 09:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нацбанк Беларуси принял решение о снижении с 1 октября 2017 года с 20 до 10% размера обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования-резидентов, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Такая норма закреплена постановлением правления от 6 сентября 2017 года № 368−1.

Как отмечают в НББ, решение принято «в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее».

Ожидается, что очередное снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза.

Как заявил на днях зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, уже в 2018 году в Беларуси планируется отказаться от обязательной продажи валютной выручки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как заявил на днях зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, уже в 2018 году в Беларуси планируется отказаться от обязательной продажи валютной выручки.

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