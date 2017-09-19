Норматив обязательной продажи валютной выручки с 1 октября снижается до 10%

Нацбанк Беларуси принял решение о снижении с 1 октября 2017 года с 20 до 10% размера обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования-резидентов, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Такая норма закреплена постановлением правления от 6 сентября 2017 года № 368−1.

Как отмечают в НББ, решение принято «в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее».

Ожидается, что очередное снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза.

Как заявил на днях зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, уже в 2018 году в Беларуси планируется отказаться от обязательной продажи валютной выручки.