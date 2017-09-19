Нацбанк снизил норматив обязательной продажи валюты до 10%

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Национальный банк снижает с 1 октября размер обязательной продажи валютной выручки вдвое – с 20% до 10%, сообщили Sputnik в пресс-службе регулятора.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк откажется от требования обязательной продажи валюты

Правление Нацбанка приняло соответствующее решение еще 6 сентября, однако стало известно о нем только 20 сентября. В то же врем, накануне подобное изменение анонсировали.

Как рассказали в пресс-службе банка, с 1 октября текущего года размер обязательной продажи выручки в иностранной валюте для компаний-резидентов снижен вдвое – с 20% до 10%.

Это решение, отметили в Нацбанке, принято в рамках реализации "последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее".

В регуляторе уверены, что подобный шаг будет способствовать развитию экспортного потенциала Беларуси и гармонизации валютного законодательства в ЕАЭС.

Уже в 2018 году Нацбанк планирует вовсе отказаться от требования продажи валютной выручки.