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Под каток российских властей попал и банк Гуцериева?
20.09.2017 10:03 — Новости Экономики | Tut.by
Владелец Бинбанка обратился к Центробанку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает пресс-служба российского регулятора. В ЦБ пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении Бинбанка, 12-го в стране по размеру активов.
О том, что Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, со ссылкой на источники сообщали и «
Это как минимум третий громкий случай за последнее время, когда под контроль государства отходят крупные активы банковского сектора. Сперва эксперты и участники рынка, а затем и обыкновенные российские вкладчики начали серьезно волноваться нынешним летом, после отзыва лицензии у банка «Югра», входившего в топ-30 по объему активов. При всех проблемах банка жесткие действия регулятора многие сочли избыточными, появились разговоры о тренде на национализацию.
В начале августа курирующий надзор первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сказал в интервью ТАСС, что регулятор не ожидает в будущем серьезных негативных событий в банковском секторе, в том числе — отзыва лицензий у крупных банков.
Однако в конце августа Центробанк объявил о санации крупнейшего частного банка России «Открытие»: в банке введена временная администрация для обследования финансового положения. Меры по предупреждению банкротства будет реализовывать недавно созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Возглавит «Открытие» экс-глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.
Российские эксперты
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
«Этот кейс один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников (основными реальными собственниками „Югры“ называют выходцев из Беларуси Алексея и Юрия Хотиных — ред.), которые создали карманный банк для финансирования, прежде всего, своих проектов, но при этом активно, в случае „Югры“ — крайне агрессивно — обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков», — сообщила Набиуллина.
Как
Одной из причин проблем многих банков, в том числе крупных, Мовчан называет действия государства в лице ЦБ. «Главной проблемой стала организация бессмысленного и избыточного регулирования банковской сферы. […] Ежедневная многокилограммовая отчетность, специальные проверки, драконовские ограничения на операции уютно сочетались с удивительной слепотой контролеров и проверяющих. Ходили слухи, что это была не только слепота, а даже и действенная помощь в сокрытии убытков и искусственном надувании капитала», — пишет эксперт.
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Михаил Гуцериев известен своими активами и в Беларуси, в том числе, инвестициями в ИТ-проекты и "Славкалий".
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