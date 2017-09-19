Указ №337: кому можно не оформлять ИП в Беларуси

Новые виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской, определены в указе №337, подписанном Александром Лукашенко 19 сентября.

Документ опубликован на официальном сайте президента.

Президент подписал указ, разрешающий работать без оформления индивидуального предпринимательства гражданам. Согласно новому указу, они могут, не открывая ИП:

Реализовывать хлебобулочные, кондитерские и другие готовые кулинарные изделия, которые они изготовили самостоятельно.

Предоставлять во временное пользование принадлежащие им жилые домики и дачи.

Выполнять заказы изделий, товаров, услуг гражданам, использующим эти изделия для личных (бытовых) нужд, потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Осуществлять работы и оказывать услуги в сфере изготовления, дизайна, оформления, моделирования интерьеров, автомобилей, помещений, одежды, обуви и другой продукции для личного пользования.

Ремонтировать часы и обувь.

Осуществлять ремонт, перетяжку и восстановление мебели (из материалов заказчика).

Собирать мебель.

Настраивать музыкальные инструменты.

Заниматься распиловкой или колкой дров, погрузкой и разгрузкой различных грузов.

Производить одежду, обувь и головные уборы (из материалов заказчика).

Заниматься ремонтом (малярными, штукатурными, стекольными работами, облицовкой стен (в том числе, оклейкой обоями), покрытием полов, кладкой печей и каминов.

Разрабатывать веб-сайты, ремонтировать и настраивать компьютеры (в том числе, переустанавливать ПО), осуществлять техническое обслуживание компьютерной техники, обучать работе на ПК.

Осуществлять парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру.

Осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные статьей 295 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Физические лица, осуществляющие вышеперечисленные виды деятельности, должны уплачивать единый налог, который уплачивают ИП, ставки которого устанавливаются за месяц областными и Минским городским Советами депутатов. Они же должны заняться всеми попутными вопросами по реализации данного указа.

Документ принимается в целях регулирования деятельности населения, стимулирования его деловой активности и создания благоприятных условий для вовлечения граждан в экономическую деятельность страны. До принятия данного указа, в Беларуси было определено 18 видов деятельности, при осуществлении которых оформление ИП не требовалось. Теперь этот список значительно пополнился.

Напомним, 19 сентября Александр Лукашенко, заслушивая доклад министра экономики Беларуси Зиновского, высказался в пользу снятия административных барьеров в индивидуальном предпринимательстве.