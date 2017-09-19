Белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017» завершаются сегодня, 20 сентября. Основное внимание приковано к полигону «Борисовский», куда прибыл президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Вертолет с президентом приземлился около 10.00. Александр Лукашенко отправился к палаткам участвующих в учениях военных — пообщаться лично.

Затем президент со смотровой площадки оценит достигнутый уровень взаимодействия войск при ведении оборонительного боя. Он также проведет смотр войск, участвовавших в учении, наградит отличившихся военнослужащих.

Планируется, что президенту доложат о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, а также о порядке применения армии, в том числе о взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Вместе с Александром Лукашенко за учениями на полигоне будут наблюдать госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Александр Суриков. Ожидалось и прибытие министра обороны России Сергея Шойгу, об этом заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава Минобороны РФ проигнорировал посещение полигона «Борисовский».

Что покажут высоким гостям на полигоне «Борисовский»

На полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации по отражению наступления условного противника, созданию условий и проведению контрнаступления с дальнейшей задачей разгрома его противника и восстановления утраченного положения.

Самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н отработают вопросы нанесения ударов по выдвигающимся силам условного противника. Самолеты Су-24МР осуществят контроль результатов ударов авиации, а вертолеты Ми-8 в/ч 06752 отработают высадку десанта.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси: легкобронированного автомобиля «V1» (ОАО МЗКТ) с ПТРК, бронетранспортера «Кайман» с 7,62 мм четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ, радиоэлектронного ружья для борьбы с мультикоптерами (изделие «Гроза-Р» ОАО «КБ Радар»), а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

За активной фазой учения будут наблюдать также представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованные при посольствах своих стран в Беларуси, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Учения «Запад-2017»: справка TUT.BY

В Беларуси с 14 по 20 сентября проходят учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах планируют задействовать 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район).

По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь), с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью.

У Беларуси своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.