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Нацбанк: с 1 октября снижается норматив обязательной продажи валютной выручки

20.09.2017 11:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Нацбанк сообщил о снижении с 1 октября размера обязательной продажи валютной выручки для резидентов с 20 до 10 процентов.

Такая информация содержится в постановлении правления Нацбанка от 6 сентября.

В Нацбанке Беларуси отметили, что решение принято в связи с необходимостью либерализации валютных отношений на фоне стабильной ситуации на рынке и устойчивого превышения предложения валюты над спросом на нее.

Предполагается, что в результате снижения норматива обязательной продажи валютной выручки будет стимулировать развитие экспорта и гармонизирует валютное законодательство в рамках ЕАЭС.

Напомним, 19 сентября глава правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц сообщил о том, что регулятор в рамках реализации плана по дедолларизации национальной инициирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи части валютной выручки предприятиями и отмену ограничений на покупку валюты. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк сообщил о снижении с 1 октября размера обязательной продажи валютной выручки для резидентов с 20 до 10 процентов. Такая информация содержится в...

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