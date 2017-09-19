Нацбанк: с 1 октября снижается норматив обязательной продажи валютной выручки

Нацбанк сообщил о снижении с 1 октября размера обязательной продажи валютной выручки для резидентов с 20 до 10 процентов.

Такая информация содержится в постановлении правления Нацбанка от 6 сентября.

В Нацбанке Беларуси отметили, что решение принято в связи с необходимостью либерализации валютных отношений на фоне стабильной ситуации на рынке и устойчивого превышения предложения валюты над спросом на нее.

Предполагается, что в результате снижения норматива обязательной продажи валютной выручки будет стимулировать развитие экспорта и гармонизирует валютное законодательство в рамках ЕАЭС.