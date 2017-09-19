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Нацбанк: с 1 октября снижается норматив обязательной продажи валютной выручки
20.09.2017 11:46 — Новости Экономики | БДГ
Нацбанк сообщил о снижении с 1 октября размера обязательной продажи валютной выручки для резидентов с 20 до 10 процентов.
Такая информация содержится в постановлении правления Нацбанка от 6 сентября.
В Нацбанке Беларуси отметили, что решение принято в связи с необходимостью либерализации валютных отношений на фоне стабильной ситуации на рынке и устойчивого превышения предложения валюты над спросом на нее.
Предполагается, что в результате снижения норматива обязательной продажи валютной выручки будет стимулировать развитие экспорта и гармонизирует валютное законодательство в рамках ЕАЭС.
Напомним, 19 сентября глава правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц
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Нацбанк сообщил о снижении с 1 октября размера обязательной продажи валютной выручки для резидентов с 20 до 10 процентов. Такая информация содержится в...
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