Ученье - свет? Каким должно быть образование в конкурентоспособной экономике

Никакая тема не вызывала за последнее время таких ожесточенных споров, как образование. О том, что в образовании накопились системные проблемы, не говорит только тот, кто потерял голос, обсуждая эти проблемы со всеми встречными. Похоже, что даже работа, зарплата и цены отошли на второй план, ведь «на кону» будущее детей. Сложность в том, что экспертов в теме образования столько, сколько жителей в стране, поэтому любое новшество вызывает закономерную реакцию общества.



Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ, фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Но в то же время каждый из нас видит, что мир стремительно меняется. Даже если мы сами не можем угнаться за этими изменениями, мы чувствуем, что детям без этого никак — либо они окажутся готовыми к открытой конкуренции в жестких условиях, либо будут обречены на роль жителей страны «третьего мира». Это очень неудобный факт, который нужно признать, чтобы не заниматься самообманом: белорусская система образования, которая отлично вписывалась в индустриальную эпоху и неплохо работала в переходный период, все меньше и меньше соответствует нуждам посттрансформационной экономики.

Второй неудобный факт состоит в том, что эти нужды не статичны. Мы не знаем сегодня, какие навыки будут востребованы завтра. Жизнь заставляет нас учиться постоянно. Любые сверхжесткие рамки — от задаваемых министерством структуры и содержания курсов до обсуждаемой системы «госзаказа» в образовании — очень часто приводят к неэффективным инвестициям в человеческий капитал. Мы попросту теряем время и деньги на получение знаний, которые в лучшем случае рискуют устареть еще до конца учебы, а в худшем — уже устарели. Институты системы образования должны не просто позволять ей меняться под влиянием изменений рынка, а способствовать такой адаптации.

Третий неудобный факт состоит в том, что система управления образованием не может не реагировать на мнения распределенных в обществе «экспертов». Игнорируя право людей на собственное мнение по проблемам образования, система утрачивает не только механизм обратной связи, но и доверие общества к государству в целом. Когда государство перестает воспринимать общество как равноправного партнера в диалоге, недоверие к нему начинает расти как снежный ком. А это уже первый шаг к утрате контроля над ситуацией и росту социальной напряженности, ведь обществом, которое перестает доверять государству, смогут легко манипулировать другие.

Наконец, мы не знаем, каково качество нашего образования — и этот неудобный факт тоже надо признать. Аргумент о том, что белорусские дети побеждают в международных олимпиадах, не подходит: слава Богу, у нас есть и талантливые дети, и талантливые педагоги, которые вместе добиваются таких результатов. Нас до сих пор нет в международных системах оценки качества образования. Давайте сдадим экзамен, получим оценку — и поймем, над чем нам нужно работать, чтобы соответствовать ожиданиям меняющегося мира.

Совместный проект KEF и TUT.BY «Ученье — свет!» соберет мнения людей, которые, на наш взгляд, обладают видением того, каким должно быть образование в такой стране как Беларусь. Мы убеждены, что открытая профессиональная дискуссия может помочь перейти от взаимных обвинений к конструктивной работе над совместным проектом общества и государства — созданием системы образования для конкурентоспособной экономики и общества, основанного на знаниях.