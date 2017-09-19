ФАС выступает против запретительных мер на ввоз сахара из Беларуси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации предлагает не вводить ограничительные меры на ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, и вместо этого «стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций».

Об этом заявил заместитель главы ФАС Андрей Цыганов 20 сентября в мероприятии «Неделя конкуренции в России».

По его словам, в правительстве ведутся споры по данному вопросу, но решение пока не принято.

Напомним, 13 сентября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил газете «Ведомости» , что государства-партнеры России, которые импортируют сахар-сырец беспошлинно из «третьих» стран и продают по дешевой цене, создают неблагоприятную ситуацию на рынке ЕАЭС.

В результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства.

Минсельхозпрод также подчеркнул, что для экспорта российского сахара возникают ограничения, падают цены и сокращаются посевные площади, и возникают риски банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов, которые являются крупнейшими налогоплательщиками.