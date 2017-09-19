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ФАС выступает против запретительных мер на ввоз сахара из Беларуси
20.09.2017 12:39 — Новости Экономики | БДГ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации предлагает не вводить ограничительные меры на ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, и вместо этого «стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций».
Об этом заявил заместитель главы ФАС Андрей Цыганов 20 сентября в мероприятии «Неделя конкуренции в России».
По его словам, в правительстве ведутся споры по данному вопросу, но решение пока не принято.
Напомним, 13 сентября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
В результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства.
Минсельхозпрод также подчеркнул, что для экспорта российского сахара возникают ограничения, падают цены и сокращаются посевные площади, и возникают риски банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов, которые являются крупнейшими налогоплательщиками.
Топ-менеджер Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации предлагает не вводить ограничительные меры на ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, и вместо этого...
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