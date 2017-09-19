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"Рад, что мне доверили основную площадку". Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал
20.09.2017 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Президенты Беларуси и России заранее договорились о раздельном участии в учении «Запад-2017», заявил Александр Лукашенко журналистам в среду, после того как проинспектировал ход учений, передает корреспондент TUT.BY.
«Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений», — заявил президент.
«Если бы снаряд в одну воронку, тогда сразу минус два президента», — пошутил Лукашенко.
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Президенты Беларуси и России заранее договорились о раздельном участии в учении "Запад-2017", заявил Александр Лукашенко журналистам в среду, после того как...
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