Президенты Беларуси и России заранее договорились о раздельном участии в учении «Запад-2017», заявил Александр Лукашенко журналистам в среду, после того как проинспектировал ход учений, передает корреспондент TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений», — заявил президент.

«Если бы снаряд в одну воронку, тогда сразу минус два президента», — пошутил Лукашенко.