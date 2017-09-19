Нацбанк: с 1 октября снижается норматив обязательной продажи валютной выручки

Нацбанк сообщил о снижении с 1 октября размера обязательной продажи валютной выручки для резидентов с 20 до 10 процентов.

Такая информация содержится в постановлении правления Нацбанка от 6 сентября.

В Нацбанке Беларуси отметили, что решение принято в связи с необходимостью либерализации валютных отношений на фоне стабильной ситуации на рынке и устойчивого превышения предложения валюты над спросом на нее.

Предполагается, что в результате снижения норматива обязательной продажи валютной выручки будет стимулировать развитие экспорта и гармонизирует валютное законодательство в рамках ЕАЭС.

Напомним, 19 сентября глава правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц сообщил о том, что регулятор в рамках реализации плана по дедолларизации национальной инициирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи части валютной выручки предприятиями и отмену ограничений на покупку валюты.

Комментарий Михаила Грачева, финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Напомним, что в разное время норматив обязательной продажи валюты менялся в диапазоне от 30% до 50% (осенью 2014 года). Изначально обязательная продажа иностранной валюты субъектами хозяйствования вводилась в конце 90-х – начале 2000-х годов различными нормативными актами. Все участники внешнеэкономической деятельности обязывались осуществлять продажу части валютной выручки по курсу Нацбанка в устанавливаемых нормативными актами объемах. Целью этого регулирования была поддержка обменного курса белорусского рубля путем пополнения государственных резервов, которые формировались Национальным банком. Но это создавало дефицит валюты на внутреннем рынке, что в отдельные моменты приводило к ажиотажному спросу на валюту, особенно со стороны физических лиц и провоцировало девальвационные ожидания.

Далее в условиях постоянно растущего обменного курса и нестабильного валютного рынка экспортеры несли курсовые убытки. Кроме того, так как девальвационные ожидания закладывались в конечную цену экспортируемых товаров и продуктов, это снижало их конкурентоспособность. И только после стабилизации внутреннего валютного рынка Нацбанк пошёл на постепенное снижение этой величины до текущих значений.

Новый показатель норматива обязательных продаж иностранной валюты красноречиво свидетельствует о стабильности обменного курса белорусского рубля, наполнении внутреннего валютного рынка и снижении девальвационного ожидания для всех участников рынка. Также этот факт послужит хорошим подспорьем для экспортно-ориентированных отраслей национальной экономики.

Дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке маловероятен, так как резервы Нацбанка сейчас находятся на годовых максимумах с 2014 года. Банковский сектор Беларуси также не испытывает дефицита иностранной валюты. Объемы торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже полностью удовлетворяют потребность внутреннего рынка в валюте. Таким образом, вводимый с 1 октября норматив обязательной продажи только будет способствовать стабилизации обменного курса белорусского рубля.

Высока вероятность, что до конца текущего 2017 года или в начале следующего, Нацбанк полностью отменит норматив обязательной продажи. Это станет хорошим поводом для укрепления доверия к национальной валюте и роста экспортного потенциала экономики Беларуси.