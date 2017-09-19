Попытки дискредитации белорусско-российских учений «Запад-2017» были крайне непрофессиональными, все войска после учений вернутся в места постоянной дислокации, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Я не понимаю, зачем было дискредитацию учений устраивать. Хоть бы научились это делать профессионально», — отметил он.

«Что бы изменили около 5 тысяч российских военных, которые должны были принять участие в учениях на территории Беларуси? — задал Лукашенко риторический вопрос. — 75 тысяч — армия Беларуси. И в случае нападения с западного направления прежде всего начинает войну белорусская армия. И спустя некоторое время сюда стягивают вооруженные силы РФ. Если мы такие агрессоры, то Запад должен бояться Беларусь с ее 75-тысячной армией».

Президент подчеркнул, что если Беларуси нужно будет привлечь россиян себе на помощь, то это будет сделано мгновенно. «И мы на этих учениях это отработали. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам дадут по морде, мы ответим», — заявил глава государства. Ранее он подчеркнул, что все задачи, которые ставились перед участниками учений, выполнены.

«Пусть живут спокойно на Западе. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не тронет. Это самая большая гарантия. Мы настрадались от войны. Мы — не агрессивное государство. Мы не хотим воевать. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали. Я как президент хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг что-то случится, то у нас есть, чем защитить свои семьи и детей. Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине», — резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко также рассказал , почему президент России Владимир Путин не приехал в Беларусь для совместной инспекции учений. По его словам, это было оговорено заранее.

Президент в последний день учений «Запад-2017» побывал на полигоне «Борисовский». Александр Лукашенко прибыл на полигон на вертолете. Со смотровой площадки он оценил «поле боя» не через бинокль, а через экран монитора, картинку на который передавал запущенный беспилотник — белорусской разработки, уточнили военные.

Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, а также о порядке применения армии, в том числе о взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Вместе с Александром Лукашенко за учениями на полигоне наблюдали госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Александр Суриков.