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Эксперт о решении Нацбанка: дефицита валюты в Беларуси не будет

20.09.2017 13:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Снижение Национальным банком с 1 октября 2017 года до 10% нормы по обязательной продаже части валютной выручки не приведет к дефициту валюты на внутреннем рынке страны, считает финансовый консультант компании TeleTrade Михаил Грачев.

Эксперт о решении Нацбанка: дефицита валюты в Беларуси не будет
© Pixabay
Нацбанк снизил норматив обязательной продажи валюты до 10%

Нацбанк в среду объявил о решении снизить с 1 октября 2017 года нормы по обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 10%. В настоящее время норматив составляет 20%. Своего максимума — 50% — этот показатель достиг в декабре 2014 года, когда в Беларуси начал развиваться очередной валютный кризис, приведший к скачкообразной девальвации национальной валюты вслед за российским рублем в январе 2015 года.

Зачем вводилась эта норма?

По словам Грачева, в разное время норматив обязательной продажи валюты менялся  в диапазоне от 30% до 50% (осенью 2014 года). Изначально обязательная продажа валюты субъектами хозяйствования вводилась в конце 90-х — начале 2000-х годов различными нормативными актами. Тогда все участники внешнеэкономической деятельности обязывались осуществлять продажу части валютной выручки по курсу Нацбанка в устанавливаемых нормативными актами объемах. Целью этого регулирования была поддержка обменного курса белорусского рубля путем пополнения государственных резервов, которые формировались Национальным банком.

"Но это создавало дефицит валюты на внутреннем рынке, что в отдельные моменты приводило к ажиотажному спросу на валюту, особенно со стороны физических лиц и провоцировало девальвационные ожидания", — отметил Грачев.

Эксперт подчеркнул, что затем, в условиях постоянно растущего обменного курса  и нестабильного валютного рынка, экспортеры несли курсовые убытки.  Кроме того, так как девальвационные ожидания закладывались в конечную цену экспортируемых товаров и продуктов, это снижало их конкурентоспособность.

Снижение норматива — показатель стабильности

Грачев обратил внимание, что только после стабилизации внутреннего валютного рынка Нацбанк пошел на постепенное снижение этой величины до текущих значений.

"Новый показатель норматива обязательных продаж иностранной валюты красноречиво свидетельствует о стабильности обменного курса белорусского рубля, наполнении внутреннего валютного рынка и снижении девальвационного ожидания для всех участников рынка. Также этот факт послужит хорошим подспорьем для экспортно-ориентированных отраслей национальной экономики", — считает Грачев.

Дефицита валюты не будет

Дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке маловероятен, так как резервы Нацбанка сейчас находятся на годовых максимумах с 2014 года, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что банковский сектор Беларуси также не испытывает  дефицита иностранной валюты. Объемы торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже полностью удовлетворяют потребность внутреннего рынка в валюте.

"Таким образом, вводимый с 1 октября норматив обязательной продажи только будет способствовать стабилизации обменного курса белорусского рубля", — сказал он.

Выводы эксперта подкрепляет и статистика Нацбанка о результатах работы внутреннего валютного рынка. В августе физлицами был продан наличным путем рекордный за многие месяцы объем валюты.

Грачев также видит высокую вероятность, что до конца текущего 2017 года или в начале следующего, Нацбанк полностью отменит норматив обязательной продажи.

"Это станет хорошим поводом для укрепления доверия к национальной валюте и роста экспортного потенциала экономики Беларуси", — подчеркнул он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Резервы Нацбанка находятся на годовых максимумах, поэтому внутренний валютный рынок от снижения норматива по продаже валютной выручки не пострадает.

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