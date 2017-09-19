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В России возбуждено дело за использование бренда "БЕЛАЗ"
20.09.2017 15:20 — Новости Экономики | Tut.by
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении столичного ЗАО «БелазСпецСервис» из-за использования товарного знака «БЕЛАЗ». Информация об этом размещена на
Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства. «Компания зарегистрировала и использует в качестве фрагмента своего фирменного наименования обозначение „БЕЛАЗ“, которое является сходным с товарными знаками „БЕЛАЗ“, „BELAZ“ и принадлежит ОАО „БЕЛАЗ“», — отмечает УФАС.
Таким образом, подчеркивает служба, московская компания получает необоснованное преимущество перед конкурентами, пользуясь широкой известностью продукции ОАО «БЕЛАЗ». В действиях ЗАО «БелазСпецСервис» антимонопольный орган усматривает признаки недобросовестной конкуренции, выразившиеся в приобретении и использовании обществом исключительного права на средства индивидуализации юридического лица.
Рассмотрение дела состоится 17 октября 2017 года, сообщает
По данным УФАС, «БелазСпецСервис» осуществляет поставку запасных частей и оборудования для железнодорожных вагонов, продажу запасных частей для автомобилей (МАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ, иных грузовых автомобилей). До 2015 года компания осуществляла реализацию продукции Белорусского автомобильного завода.
«БелазСпецСервис» входит в
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Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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