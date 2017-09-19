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Ради белорусских нефтепродуктов Россия готова уступить в тарифах и железных дорог, и портов
20.09.2017 15:31 — Новости Экономики | Tut.by
Минэнерго России готовит предложения, предусматривающие более выгодные условия для нефтепродуктов из Беларуси, причем речь идет о тарифах и РЖД, и портов. Об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах пресс-конференции, посвященной Петербургскому газовому форуму,
«Мы им создадим условия, чтобы не гнали [нефтепродукты в Прибалтику]. Мы их создаем. Соответствующие материалы доложены, работа идет весьма активно, поручение получено», — отметил Молодцов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обязать белорусские НПЗ использовать российские морские порты при экспорте нефтепродуктов.
По оценкам российских экспертов, транспортная система России может принять 7−8 млн т нефтепродуктов из Беларуси до конца года в случае переориентации грузопотока из портов Литвы.
Как ранее сообщалось, в конце августа президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу
Глава РЖД Олег Белозеров тогда пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры. «По нефтеналиву мы
Кроме долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией есть у Минска и другие аргументы, самый весомый из которых — экономическая неэффективность.
После нынешнего заявления Путина представитель Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб
Цена вопроса для Беларуси серьезная — выгода от поставки беспошлинной нефти при годовом объеме 24 млн тонн и текущих ценах составляет около 1,4 млрд долларов в год.
Вице-премьер Владимир Семашко,
«Мы в апреле урегулировали все отношения по нефти до 2025 года. Нет ультиматумов и шантажа и, надеюсь, не будет. Есть предложение посмотреть пути транспортировки нефтепродуктов (через российские порты. — Прим. ред). Но экономика должна быть основой всего. Пока это просто рабочее предложение», — пояснил Семашко.
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"Мы им создадим условия, чтобы не гнали [нефтепродукты в Прибалтику]. Мы их создаем. Соответствующие материалы доложены, работа идет весьма активно, поручение...
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