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ИП будут меньше штрафовать и реже конфисковывать у них товар

20.09.2017 15:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен — Sputnik. Поправки в Административный кодекс и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях предусматривают сокращение случаев конфискации товара у индивидуальных предпринимателей и уменьшение случаев наложения штрафа на них, сообщили Sputnik в Национальном центре законодательства и правовых исследований.

ИП будут меньше штрафовать и реже конфисковывать у них товар
© Pixabay
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Соответствующий законопроект обсуждался во время встречи руководителя центра Вадима Ипатова с президентом Беларуси Александром Лукашенко, добавили в центре. Там отметили, что в законопроект включен большой блок вопросов, касающихся либерализации ведения бизнеса. Ранее белорусские ИП неоднократно поднимали вопрос об излишне жестких мерах реагирования государства в части применения конфискации товара.

В центре отметили, что сфера применения конфискации будет существенно сокращена.

Обязательная конфискация товара будет применяться только если речь будет идти о запрещенных к обороту товарах и материальных ценностях:

  • материалах экстремистского содержания;
  • фальсифицированной алкогольной продукции;
  • продукции, содержащей радионуклиды в концентрациях, превышающих предельно допустимые;
  • недоброкачественной продукции, которая способна повлечь заболевания людей или животных.

Кроме того, предусматривается, что у ИП не будут конфисковывать за нарушения весь доход. Речь будет идти только о конфискации определенного процента этого дохода.

Также предусмотрена так называемая "альтернативная конфискация", но в этом случае решение будет принимать суд с учетом всех обстоятельств правонарушения.

ИП будут меньше штрафовать и реже конфисковывать у них товар
© Sputnik/ Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Поправки также предусматривают снижение штрафных санкций по 45 административным правонарушениям. Шире будет применяться и такая мера, как предупреждение — их налоговые и иные органы смогут выносить по 21 положению об административной ответственности.

В законопроекте также даны четкие критерии того, какие административные правонарушения со стороны ИП считать малозначительными. Нормы о малозначительности будут применяться в отношении административных правонарушений, которые содержатся в 11-14-й главах КоАП. В их числе — правонарушения в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и таможенного регулирования, в сфере финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.

Планируется, что ИП будут привлекать к административной ответственности лишь в случаях нанесения вреда жизни и здоровью населения, угрозы такого вреда либо существенного имущественного вреда (свыше 40 базовых величин).

 
Теги: Минск
 
 
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Новые правила конфискации товара и назначения штрафов будут утверждены в виде поправок в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных...

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