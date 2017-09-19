На Подсвильском винзаводе на 1,5 года ввели процедуру финансового оздоровления

Экономический суд Витебской области признал банкротом предприятие «Подсвильский винзавод» в Глубокском районе и ввел процедуру санации (финансового оздоровления) на 18 месяцев, сообщила судья Ольга Пискунович.

По словам управляющего по делу о банкротстве Владимира Кандыбо, план санации, одобренный собранием кредиторов, предусматривает несколько основных направлений деятельности по выходу на рентабельную работу и обеспечению расчетов с кредиторами. Завод намерен увеличить ежемесячный объем производства до 34,5 тыс. дал, при этом освоить выпуск новых видов продукции и повысить удельный вес напитков крепостью 17%.

Соответственно планируется наращивать продажи продукции, в том числе за счет наработки новых партнерских связей, активного освоения на рынке недорогой алкогольной продукции освободившихся ниш в связи с уходом ряда местных производителей.

Кроме того, предприятие выходит на внешние рынки, несколько контрактов заключили с партнерами из Санкт-Петербурга и Смоленской области. Продолжится работа по сокращению затрат, экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению производительности труда, оптимизации численности персонала. Намерены продать оборудование, незадействованное в производстве. Актуальной темой для завода остается взыскание дебиторской задолженности.

По оценке заместителя председателя Глубокского райисполкома Елены Шалонько, за период конкурсного производства в работе предприятия наметилась положительная динамика. Сегодня ведется заготовка сырья, в том числе при административной поддержке райисполкома. Это позволит предприятию наращивать объемы производства, обновлять ассортимент, переходить на выпуск более ликвидной продукции.

Санация, проведение которой поддержал райисполком, позволит не допустить роста напряженности на местном рынке труда, отметила Елена Шалонько. Кроме того, прорабатывается возможность включения городского поселка Подсвилье в перечень поселений, подлежащих обустройству и застройке в 2019 году. Положительное решение этого вопроса также благотворно скажется на деятельности завода.

Предприятие рассчитывает на государственную поддержку в виде отсрочки на 3 года и рассрочки на 5 лет задолженности по налогам и сборам, а также списания санкций за несвоевременную уплату этих обязательных платежей в бюджет. Соответствующий проект нормативного акта сейчас разрабатывается.

Завод планирует восстановить платежеспособность и выполнить обязательства перед кредиторами к концу первого квартала 2019 года. Но без получения государственной поддержки в виде реструктуризации задолженности по налогам и сборам восстановление платежеспособности предприятия будет невозможно, подчеркнула судья Ольга Пискунович.

Подсвильский винзавод создан в 1954 году, он специализируется на производстве плодово-ягодных вин, ликеро-водочных изделий. Производство по делу об экономической несостоятельности предприятия возбуждено в мае 2016 года по заявлению должника. В реестр требований кредиторов включена задолженность на сумму свыше 11,7 млн рублей. На заводе трудятся около 70 человек.