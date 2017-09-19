Россельхознадзор снял запрет на поставку мяса с трех белорусских предприятий

20 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Россельхознадзор с 20 сентября отменяет временные ограничения на поставку мясной продукции с трех предприятий Беларуси. Об этом говорится в материалах российского ведомства.

Это касается ОАО "Александрийское", которое занимается производством мяса птицы, ООО "ЭкспортАльфаГрупп" (производство мяса, мясопродуктов и полуфабрикатов из крупного рогатого скота), а также ООО "Акдимол" (производство говядины и говяжьих субпродуктов).-0-