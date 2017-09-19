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Россельхознадзор снял запрет на поставку мяса с трех белорусских предприятий
20.09.2017 19:46 — Новости Экономики | БелТА
20 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Россельхознадзор с 20 сентября отменяет временные ограничения на поставку мясной продукции с трех предприятий Беларуси. Об этом говорится в материалах российского ведомства.
Это касается ОАО "Александрийское", которое занимается производством мяса птицы, ООО "ЭкспортАльфаГрупп" (производство мяса, мясопродуктов и полуфабрикатов из крупного рогатого скота), а также ООО "Акдимол" (производство говядины и говяжьих субпродуктов).-0-
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20 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Россельхознадзор с 20 сентября отменяет временные ограничения на поставку мясной продукции с трех предприятий Беларуси. Об этом...
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