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Спецпредставитель ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня снизилось, но на Донбассе продолжают гибнуть люди
20.09.2017 21:58 — Новости Экономики | Tut.by
После заключения «школьного перемирия» на Донбассе снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в зоне конфликта продолжают гибнуть гражданские. Об этом журналистам по итогам сегодняшнего заседания рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщает
«Уровень нарушений режима прекращения огня в среднем остается ниже, чем до начала перемирия 25 августа, но тенденции его изменения не могут нас не настораживать», — констатировал дипломат.
Сайдик также привел последние данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ. Число гражданских жертв в зоне конфликта в 2016 году составляло 442 человека: 88 убитыми и 354 ранеными, из них 34 — дети (6 убитых и 28 раненых). Гражданские жертвы в этом году, по данным СММ, к 17 сентября составили 383 человека (68 убитыми и 315 ранеными). «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Мартин Сайдик.
По его словам, контактная группа и в дальнейшем будет прилагать все усилия для обеспечения сторонами режима бессрочного прекращения огня для избежания возобновления активных военных действий, как это произошло в конце прошлого и позапрошлого года.
Как передает
Представитель ОБСЕ также сообщил, что на заседании в Минске вопрос с введением миротворцев на Донбасс не обсуждался. Однако он этот шаг приветствует.
«Для меня решающим моментом является то, будет ли он в конечном счете способствовать реализации Минских соглашений», — сказал Сайдик.
Следующее заседание контактной группы пройдет 4 октября.
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Спецпредставитель ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня снизилось, но на Донбассе продолжают гибнуть люди
"Уровень нарушений режима прекращения огня в среднем остается ниже, чем до начала перемирия 25 августа, но тенденции его изменения не могут нас не настораживать", -...
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