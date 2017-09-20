Спецпредставитель ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня снизилось, но на Донбассе продолжают гибнуть люди

После заключения «школьного перемирия» на Донбассе снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в зоне конфликта продолжают гибнуть гражданские. Об этом журналистам по итогам сегодняшнего заседания рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА .

«Уровень нарушений режима прекращения огня в среднем остается ниже, чем до начала перемирия 25 августа, но тенденции его изменения не могут нас не настораживать», — констатировал дипломат.

Сайдик также привел последние данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ. Число гражданских жертв в зоне конфликта в 2016 году составляло 442 человека: 88 убитыми и 354 ранеными, из них 34 — дети (6 убитых и 28 раненых). Гражданские жертвы в этом году, по данным СММ, к 17 сентября составили 383 человека (68 убитыми и 315 ранеными). «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Мартин Сайдик.

По его словам, контактная группа и в дальнейшем будет прилагать все усилия для обеспечения сторонами режима бессрочного прекращения огня для избежания возобновления активных военных действий, как это произошло в конце прошлого и позапрошлого года.

Как передает БелаПАН , Мартин Сайдик рассказал, что стороны конфликта активизировали процесс обмена пленными: на минувшей неделе Донецк передал 19 человек украинской стороне. Причем речь идет о людях, «непосредственно не связанных с конфликтом». Дипломат выразил надежду, что этому примеру последует и Луганск.

Представитель ОБСЕ также сообщил, что на заседании в Минске вопрос с введением миротворцев на Донбасс не обсуждался. Однако он этот шаг приветствует.

«Для меня решающим моментом является то, будет ли он в конечном счете способствовать реализации Минских соглашений», — сказал Сайдик.

Следующее заседание контактной группы пройдет 4 октября.