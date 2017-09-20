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Назад, в 2012-й. Застройщик: “Каждый пятый покупатель приобретает квартиру в кредит”. Станет ли жилье менее доступным?
21.09.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Как показывают
В аналогичный период 2016 года спрос на квартиры тоже был высок, но если тогда покупатели рассчитывали в первую очередь на собственные сбережения, то летом 2017 года спрос поддерживали
Тем не менее, на протяжение всего года реальные доходы населения неизменно падали, а в прошлом показали самое сильное падение за последние 10 лет. Спрос на жилье, простимулированный кредитными ресурсами, неизбежно приводит к росту цен на жилье, однако не отражает реального благосостояния покупателей. Как и в 2012 году, на волне дешевых кредитов разрыв между стоимостью квартир и доходом населения будет расти, а квартиры становиться все менее и менее доступными.
По данным Realt.by, быстрее остальных сегментов жилья в августе дорожало современное непанельное жильё. Если средняя цена сделок и предложений выросла на 0,6%, то по монолитно-каркасным новостройкам - на 1,1%.
Как раз такое жилье возводит один из крупнейших застройщиков Беларуси - группа компаний
- Начиная с лета этого года около 20% сделок у нас совершается с привлечением
Специальный кредит, который застройщик разработал совместно с БПС-Сбербанком, выдается в белорусских рублях сроком до 20 лет. В 1-й год процентная ставка составляет 9,5%, в последующие - ставка рефинансирования + 2% (на текущий момент это 13,5% годовых). Санкции за досрочное погашение не предусмотрены.
- Надо отдать должное, покупатели, которые привлекают кредит, вполне объективно оценивают свои возможности. Стараются максимально вложиться своими ресурсами, а кредит привлекают на сумму от $5 до 25 тыс, в зависимости от площади квартиры. В общем, около 65 - 70% суммы сделки при покупке квартиры в кредит у людей обычно составляют собственные средства.
- Если говорить о системе Trade-in (когда покупатель передает застройщику старую квартиру в зачет стоимости новой), то ее задействуют не более 5% покупателей. Большинство все-таки надеется продать свое жилье более выгодно, чем застройщик предлагает купить в зачет. Но попытка продать “вторичку” выше рыночной стоимости часто заканчивается тем, что покупатель возвращается в офис застройщика и соглашается на Trade-in, просто потеряв время.
- Конечно, мы минимизируем риски и не берем квартиры по завышенной цене. Но по нижней рыночной или даже средней рыночной мы их засчитываем. И клиенту это выгодно: человек избавляется от хлопот, не проводит сделок с какими-то неизвестными для себя людьми, а напрямую продает квартиру застройщику. Но пока что большинству наших покупателей психологически комфортней продавать свои квартиры самостоятельно.
- За последние 2-3 месяца у нас было порядка 3-4 сделок с участием лизинга. Для нового инструмента на рынке недвижимости - довольно неплохой результат. На западе это очень распространенный механизм, но в Беларуси его ввели около 1,5 лет назад, и люди относятся к нему с опаской. Их пугает, что до полной выплаты долга квартира будет принадлежать даже не застройщику, а третьему лицу - лизингодателю.
Лизингодателем выступает третья сторона, которая покупает у застройщика квартиру с целью дальнейшей реализации своему клиенту на определенных условиях. По словам Сергея Смирнова, наличие 3-й стороны - это и есть психологический барьер, который отпугивает покупателей, ведь до тех пор, пока человек полностью не рассчитается по лизингу, квартира будет принадлежать даже не застройщику, а третьему лицу, и в случае неплатежеспособности покупателя лизингодателю даже не придется запускать процедуру изъятия: квартира и так будет находиться у него в собственности. Лизингодателем на недвижимость по всей Беларуси сегодня выступает компания “АСБ-лизинг” - дочерняя структура Беларусбанка.
- На самом деле, с банковскими кредитами процедура изъятия тоже не очень сложная, но тут работает психологический момент: квартира все-таки принадлежит человеку. Особых рисков не несет ни кредитор, ни лизингодатель, но процентные ставки по лизингу ниже, чем по кредитам. Первый год - от 6,4% годовых, на втором году ставка вырастает до ставки рефинансирования +2%. Это 13,5% на текущий момент. Поэтому лизинг берут те покупатели, которые собираются рассчитаться за него в течение одного-двух лет. В этом случае механизм лизинга оказывается значительно выгоднее кредита.
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Назад, в 2012-й. Застройщик: “Каждый пятый покупатель приобретает квартиру в кредит”. Станет ли жилье менее доступным?
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