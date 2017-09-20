Назад, в 2012-й. Застройщик: “Каждый пятый покупатель приобретает квартиру в кредит”. Станет ли жилье менее доступным?

Как показывают данные аналитического центра Realt.by , спрос на квартиры по итогам августа оказался самым высоким с начала года. По сравнению с июлем в Минске зарегистрировали на 16% больше сделок купли-продажи квартир.

В аналогичный период 2016 года спрос на квартиры тоже был высок, но если тогда покупатели рассчитывали в первую очередь на собственные сбережения, то летом 2017 года спрос поддерживали кредиты на недвижимость . В сентябре они в очередной раз стали доступнее (ставка рефинансирования опустилась ещё на полпроцента), так что по оценкам аналитического центра Realt.by, велика вероятность того, что рост цен на рынке недвижимости продлится до конца года.

Тем не менее, на протяжение всего года реальные доходы населения неизменно падали, а в прошлом показали самое сильное падение за последние 10 лет. Спрос на жилье, простимулированный кредитными ресурсами, неизбежно приводит к росту цен на жилье, однако не отражает реального благосостояния покупателей. Как и в 2012 году, на волне дешевых кредитов разрыв между стоимостью квартир и доходом населения будет расти, а квартиры становиться все менее и менее доступными.



