Долги несостоявшегося спецэкспортера мясо-молочной продукции составляют 60 млн долларов

Экономический суд Минска 6 марта открыл процедуру санации сроком на полтора года в отношении ЗАО «Мясо-молочная компания» (ММК). Долги госоператора по экспорту мясной и молочной продукции составляют около 60 млн долларов и, возможно, оздоровление предприятия будет продлено еще на 5 лет. Об этом TUT.BY рассказал антикризисный управляющий ММК Павел Стайнов.



Акционерами МКК являются 13 белорусских заводов. Доля Минсельхозпрода составляет меньше 2%.

ММК была объявлена экономически несостоятельной полтора года назад. Тогда же руководство компании подало соответствующее заявление в суд.

По словам Стайнова, проблемная кредиторская задолженность ММК составляет 122 млн рублей. Из них 78 млн рублей — это долги под гарантии Минфина, 39,6 млн рублей — обязательства перед БПС-Сбербанком. Просроченная дебиторская задолженность оценена в 11,3 млн рублей. При этом 50% этой суммы «еще реально вернуть», а другую половину — нет, «потому что субъекты уже не осуществляют деятельность», сказал управляющий.

«Мясо-молочная компания» была создана правительством Беларуси в 2009 году для увеличения и диверсификация экспорта мясной и молочной продукции. Под кредиты, которые получались под гарантии Минфина в белорусских банках, ММК закупала продукцию и по своим каналам поставляла зарубежным покупателям. До 2013 года дела шли, вроде, неплохо.

— Но затем в дело вмешался российский кризис, — объясняет причину плачевного финансового положения ММК Стайнов. — «Мясо-молочная компания» спасала производителей, выкупая у них излишки продукции, образовавшееся из-за стопора с реализацией на российском рынке в 2013—2014 года. Деньги, которые были получены от Минфина, остались в стране, но были направлены на выкуп остатков. Реализовывали продукцию в Россию. Но оттуда пришло денег в 2 раза меньше. Тогда, напомню, курс доллара вырос с 30 до 60 российских рублей, а стоимость продукции была упала в 2 раза (в долларовом эквиваленте - ред.). В итоге были спасены предприятия, а все убытки легли на «Мясо-молочную компанию».

Одной из главных задач, поставленных перед новой структурой, было освоение новых рынков сбыта. В 2015 году Минсельхозпрод наделил «Мясо-молочную компанию» статусом спецэкспортера по поставкам молочной продукции на рынки третьих стран.

— Статуса спецэкспортера у компании не было. Все это было на словах. Официальных бумаг на этот счет не существует, — утверждает Стайнов. — Предприятия равны между собой. Мы [c экспортом] справляемся где-то лучше, где-то хуже. Сейчас — лучше. ММК уже заняла 1% экспорта [в объеме] от всей системы предприятий Минсельхозпрода. При том что на нашем предприятии работает 14 человек. Когда я осенью прошлого года пришел на ММК, то месячная выручка составляла 10 тыс. рублей. Сейчас — это 3,6−3,9 млн рублей. То есть предприятие бурно развивается, товар поставляется в Китай, Турцию, Бахрейн, Россию, страны СНГ. За прошедшее время мы уже реализовали 4 тыс. тонн продукции на 10,1 млн долларов. В основном это молочная продукция.

Судебное заседание по вопросу утверждения отчета управляющего по итогам ликвидационного производства назначено на 6 сентября 2018 года, говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве. Через год предприятие думает погасить все долги и закрыться?

— Сейчас идет процедура санации, оздоровления предприятия, — поясняет управляющий. — Мы надеемся, что за год компания выйдет из статуса неплатежеспособного и будет продолжать свою деятельность. Все долги мы, конечно, не погасим. Чтобы вернуть 60 млн долларов, рентабельность должна составлять 500% в месяц. Но даже на торговле оружием и наркотиками такой рентабельности не может быть.

По словам Стайнова, план санации предусматривает продление оздоровления по решению Совета министров на 5 лет. «Но это станет понятно только в сентябре следующего года», — подчеркнул он.

Если у ММК нет статуса спецэкспортера и плохие финансовые показатели, есть ли смысл в существовании такой структуры?

«Все регулируется экономическими рычагами. Если мы можем более успешно продавать, то зачем предприятие закрывать?», — резюмировал Павел Стайнов.