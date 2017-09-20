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Россельхознадзор снял запрет для ряда белорусских предприятий

21.09.2017 10:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ мяса с некоторых белорусских предприятий.

Россельхознадзор с 20 сентября снял запрет на поставки мяса с трех белорусских предприятий. Ограничения действовали с июня 2017 года из-за выявленных фактов перемаркировки продукции.

Как пишет ТАСС, из "черного списка" исключили ОАО "Александрийское" (выпуск мяса птицы), ООО "ЭкспортАльфаГрупп" ( производство мяса, мясопродуктов и полуфабрикатов из крупного рогатого скота) и ООО "Акдимол" (производство говядины и говяжьих субпродуктов).

Напомним, что с 25 июля на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль. С 5 июля Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию сыра с белорусского предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

С 4 августа Россельхознадзор ввел запрет на белорусское мороженое. Он связан с выявлением остатков антибиотика линкомицина в мороженом этого производителя. Напомним, Морозпродукт выпускает известные марки мороженого «Фрудоза», «Гоша», «Фиеста».

 
 
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Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ мяса с некоторых белорусских предприятий.

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