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Россельхознадзор снял запрет для ряда белорусских предприятий
21.09.2017 10:30 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ мяса с некоторых белорусских предприятий.
Россельхознадзор с 20 сентября снял запрет на поставки мяса с трех белорусских предприятий. Ограничения действовали с июня 2017 года из-за выявленных фактов перемаркировки продукции.
Как
Напомним, что с 25 июля на территорию России
С 4 августа Россельхознадзор
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Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ мяса с некоторых белорусских предприятий.
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