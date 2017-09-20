Тортики без регистрации ИП: какие будут ставки единого налога?

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Указ президента №337 "О регулировании видов деятельности физических лиц", подписанный главой государства на днях и расширяющий список видов деятельности, которой граждане могут заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь стало известно, какие ставки единого налога будут уплачивать граждане, занимающиеся оказанием тех или иных услуг.

Как следует из документа, ставки единого налога будут разными в зависимости от того, где проживает гражданин. Все они разделены на три группы.

В первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью — все остальные населенные пункты.

Какие будут ставки?

Так, за изготовление на дому и продажу тортов и пирожных ставки для первой группы составят 16-97 рублей в месяц, для второй — 15-60 рублей в месяц, для третьей — 10-60 рублей в месяц.

Если гражданин сдает в аренду другим гражданам дачи или квартиры для краткосрочного проживания, ставки налога составят для первой группы 15-145 рублей, для второй 42-145 рублей, для третьей — 23-120 рублей соответственно за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем.



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Размер базовой ставки единого налога за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 55-97 рублей для первой группы, 50-87 рублей для второй и 30-57 рублей для третьей.

За оказание услуг по ремонту часов, обуви, ремонт и перетяжку мягкой мебели, сборку мебели и настройку музыкальных инструментов придется 25-86 рублей для первой группы, 20-86 рублей для второй и 15-79 рублей для третьей группы.

Пилка дров обойдется оказывающим эти услуги в 5-39 рублей для первой группы, 4,5-37 рублей для второй и 4-18 рублей для третьей группы.

За пошив одежды и обуви единый налог составит 25-113 рублей для первой группы, 19-113 рублей для второй и 17-80 рублей для третьей группы.

Штукатурные, малярные, стекольные работы, поклейка обоев, кладка и ремонт печей и каминов будут стоить производителям этих услуг 52-145 рублей в месяц для первой, 42-145 рублей для второй и 23-120 рублей для третьей группы.

Разработкой веб-сайтов, ремонтом и настройкой компьютеров можно заниматься, уплатив единый налог по 55-97 рублей для первой, 50-87 рублей для второй и 30-57 рублей для третьей группы.

Ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составят 38-116 рублей, 32-60 рублей и 21-47 рублей для каждой группы соответственно.

Кто будет определять конкретные ставки?

Как пояснили Sputnik в Министерстве по налогам и сборам, в течение месяца после опубликования указа президента областные Советы депутатов и Минский горсовет должны будут установить конкретный размер ставки единого налога по каждому виду деятельности в пределах диапазона базовых ставок, установленных документом.

После этого гражданин, который желает осуществлять деятельность в рамках тех услуг, которые прописаны в указе, должен будет прийти в налоговую инспекцию по месту жительства.



© Pexels Такая деятельность не требует регистрации в качестве ИП

Там он будет обязан уведомить налоговые органы письменно о том, чем именно он планирует заниматься и в какие сроки осуществлять эту деятельность.

На основании этого налоговая инспекция рассчитает для него единый налог, который необходимо будет заплатить в бюджет, и после этого гражданин вправе приступить к работе.



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Поскольку такая деятельность не требует регистрации в качестве ИП, то у гражданина нет обязанности вести учет, предоставлять какую-либо отчетность в налоговый орган.

Как ранее сообщал Sputnik, Лукашенко подписал указ №337 19 сентября, этим документом гражданам разрешено заниматься определенными видами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главное условие — уведомление налоговых органов и уплата единого налога.

Таким образом, в Беларуси документом легализовали экономическую деятельность граждан "на дому". По расчетам МНС, указ поможет развивать предпринимательство в Беларуси, а также улучшит условия для самозанятости населения.

В свою очередь в Минэкономики рассчитывают, что после вступления указа в силу число ремесленников в Беларуси вырастет вдвое.

Основные положения указа №337 вступят в силу через месяц после опубликования документа.