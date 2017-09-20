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Тортики без регистрации ИП: какие будут ставки единого налога?
21.09.2017 10:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Указ президента №337 "О регулировании видов деятельности физических лиц",
Теперь стало известно, какие ставки единого налога будут уплачивать граждане, занимающиеся оказанием тех или иных услуг.
Как следует из документа, ставки единого налога будут разными в зависимости от того, где проживает гражданин. Все они разделены на три группы.
В первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью — все остальные населенные пункты.
Какие будут ставки?
Так, за изготовление на дому и продажу тортов и пирожных ставки для первой группы составят 16-97 рублей в месяц, для второй — 15-60 рублей в месяц, для третьей — 10-60 рублей в месяц.
Если гражданин сдает в аренду другим гражданам дачи или квартиры для краткосрочного проживания, ставки налога составят для первой группы 15-145 рублей, для второй 42-145 рублей, для третьей — 23-120 рублей соответственно за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Размер базовой ставки единого налога за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 55-97 рублей для первой группы, 50-87 рублей для второй и 30-57 рублей для третьей.
За оказание услуг по ремонту часов, обуви, ремонт и перетяжку мягкой мебели, сборку мебели и настройку музыкальных инструментов придется 25-86 рублей для первой группы, 20-86 рублей для второй и 15-79 рублей для третьей группы.
Пилка дров обойдется оказывающим эти услуги в 5-39 рублей для первой группы, 4,5-37 рублей для второй и 4-18 рублей для третьей группы.
За пошив одежды и обуви единый налог составит 25-113 рублей для первой группы, 19-113 рублей для второй и 17-80 рублей для третьей группы.
Штукатурные, малярные, стекольные работы, поклейка обоев, кладка и ремонт печей и каминов будут стоить производителям этих услуг 52-145 рублей в месяц для первой, 42-145 рублей для второй и 23-120 рублей для третьей группы.
Разработкой веб-сайтов, ремонтом и настройкой компьютеров можно заниматься, уплатив единый налог по 55-97 рублей для первой, 50-87 рублей для второй и 30-57 рублей для третьей группы.
Ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составят 38-116 рублей, 32-60 рублей и 21-47 рублей для каждой группы соответственно.
Кто будет определять конкретные ставки?
Как пояснили Sputnik в Министерстве по налогам и сборам, в течение месяца после опубликования указа президента областные Советы депутатов и Минский горсовет должны будут установить конкретный размер ставки единого налога по каждому виду деятельности в пределах диапазона базовых ставок, установленных документом.
После этого гражданин, который желает осуществлять деятельность в рамках тех услуг, которые прописаны в указе, должен будет прийти в налоговую инспекцию по месту жительства.
© Pexels
Такая деятельность не требует регистрации в качестве ИП
Там он будет обязан уведомить налоговые органы письменно о том, чем именно он планирует заниматься и в какие сроки осуществлять эту деятельность.
На основании этого налоговая инспекция рассчитает для него единый налог, который необходимо будет заплатить в бюджет, и после этого гражданин вправе приступить к работе.
© Sputnik/ Гаткевич Дмитрий
Поскольку такая деятельность не требует регистрации в качестве ИП, то у гражданина нет обязанности вести учет, предоставлять какую-либо отчетность в налоговый орган.
Как ранее сообщал Sputnik, Лукашенко подписал указ №337 19 сентября, этим документом гражданам разрешено заниматься определенными видами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главное условие — уведомление налоговых органов и уплата единого налога.
Таким образом, в Беларуси документом легализовали экономическую деятельность граждан "на дому". По расчетам МНС, указ поможет развивать предпринимательство в Беларуси, а также улучшит условия для самозанятости населения.
В свою очередь в Минэкономики рассчитывают, что после вступления указа в силу число ремесленников в Беларуси вырастет вдвое.
Основные положения указа №337 вступят в силу через месяц после опубликования документа.
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Ставки налога будут разными в зависимости от населенных пунктов. Больше всего придется платить за услуги по ремонту машин и квартир, настройку компьютеров и...
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