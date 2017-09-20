«Лидер потребительского рынка – 2017»: номинированы 50 предприятий

В числе номинантов Премии – наиболее успешные белорусские предприятия по производству товаров, продуктов питания и оказанию услуг.

Среди них ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ЗАО «Молодечномебель», ООО «ОкнаХом», Волковысское ОАО «Беллакт», ГУ «Санаторий «Юность», СП ОАО «Спартак», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» и другие успешные компании. Кроме того, более 20 руководителей и собственников предприятий получат награды «Лидер бизнеса» и «Лидер управления».

«Очевиден подлинный интерес к нашему мероприятию со стороны белорусских компаний, ведь за три года существования Премии число ее участников выросло более чем в два раза, – заявил председатель оргкомитета Премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Это означает, что в Беларуси не только растет количество достойных товаров, но и больше внимания уделяется их продвижению».

Премия «Лидер потребительского рынка» стала успешным инструментом продвижения товаров и услуг, т.к. она подсказывает потребителям правильный выбор. Кроме того, инвестиции в имидж всегда оправданы – репутация, как известно, дороже денег.

Лауреаты Премии получают право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, с кириллической надписью в середине.

Ежегодная Республиканская Премия «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств, масс-медиа и науки. В 2017 году церемония награждения состоится в ноябре и пройдет в 3-й раз.