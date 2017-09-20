Без регистрации, но с налогом: сколько будут платить не-ИП?

В Беларуси расширен перечень видов деятельности, которыми граждане страны могут заниматься без регистрации в качестве ИП. При этом все они станут плательщиками единого налога, размер которого будет варьироваться.

Как сообщила накануне БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей МНС Татьяна Путрик, базовые ставки единого налога для видов деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей дифференцированы по типам населенных пунктов.

“Указом определен диапазон базовых ставок единого налога по каждому виду деятельности. При этом базовые ставки единого налога дифференцированы по типам населенных пунктов. Например, для Минска, Минского района и областных центров свой диапазон ставок, для сельской местности - свой. Областные Советы депутатов и Минский горсовет в течение месяца после официального опубликования указа должны будут установить конкретный размер ставки единого налога по каждому виду деятельности в пределах диапазона базовых ставок, установленных документом”, - пояснила представитель МНС.

Согласно подписанному А.Лукашенко указу №337 "О регулировании деятельности физических лиц" от 19 сентября 2017 года, ставки единого налога дифференцируются в зависимости от населенных пунктов.

В первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую - Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью - иные.

Так, ставки единого налога при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции для первой группы населенных пунктов составят 16-97, для второй - 15-60 и для третьей - 10-60 рублей. При предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания ставки единого налога будут равняться 15-145, 42-145 и 23-120 рублей соответственно за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданное внаем.

Размер базовой ставки единого налога за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 55-97, 50-87 и 30-57 рублей соответственно.

За деятельность, связанную с ремонтом часов, обуви; ремонтом и восстановлением, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика; сборку мебели; настройку музыкальных инструментов, единый налог определен в размере 25-86, 20-86 и 15-79 рублей соответственно.

Ставки единого налога при распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов составят 5-39, 4,5-37 и 4-18 рублей соответственно. При производстве одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика ставки определены в размере 25-113, 19-113 и 17-80 рублей, при осуществлении штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов - 52-145, 42-145 и 23-120 рублей соответственно. Разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техобслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на персональном компьютере можно будет заниматься, уплатив ставку единого налога в размере 55-97, 50-87 и 30-57 рублей соответственно. Ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составят 38-116, 32-60 и 21-47 рублей соответственно.