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В Беларуси ждут официальную делегацию из Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым
21.09.2017 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров посетит с визитом Беларусь. Об этом
«25 сентября состоится визит в Беларусь делегации Чеченской республики Российской Федерации под руководством главы республики Рамзана Кадырова», — сообщил представитель МИД.
Отмечается, что в ходе запланированных встреч с руководством Беларуси будут предметно обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд перспективных направлений сотрудничества.
«В частности речь пойдет об углублении промышленной кооперации, поставках в Чеченскую республику грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники белорусского производства, активизация сотрудничества в агропромышленном комплексе. Увеличение поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Привлечение белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Чечне и наращивание экспорта строительных материалов», — пояснил Мирончик.
Напомним, о том, что чеченскую делегацию давно ждут в Беларуси, еще год назад сообщил Александр Лукашенко.
«Вина здесь не моя, а Рамзана, который дважды собирался сюда приехать. Была целая программа, которую мы хотели изучить. Наверное, какие-то обстоятельства помешали, — предположил белорусский президент.
В тот же вечер Рамзан Кадыров ответил Лукашенко через Instagram. Он отметил, что принимает критику в свой адрес и написал, что сочтет за честь приехать в Минск «и встретиться в любое удобное для Вас время». Кадыров также пригласил Лукашенко посетить Чечню, когда тот будет в России, и пообещал президенту Беларуси достойную встречу. Через несколько дней он
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Напомним, о том, что чеченскую делегацию давно ждут в Беларуси, еще год назад сообщил Александр Лукашенко.
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