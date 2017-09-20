В Беларуси ждут официальную делегацию из Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров посетит с визитом Беларусь. Об этом сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

«25 сентября состоится визит в Беларусь делегации Чеченской республики Российской Федерации под руководством главы республики Рамзана Кадырова», — сообщил представитель МИД.

Отмечается, что в ходе запланированных встреч с руководством Беларуси будут предметно обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд перспективных направлений сотрудничества.

«В частности речь пойдет об углублении промышленной кооперации, поставках в Чеченскую республику грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники белорусского производства, активизация сотрудничества в агропромышленном комплексе. Увеличение поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Привлечение белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Чечне и наращивание экспорта строительных материалов», — пояснил Мирончик.

Напомним, о том, что чеченскую делегацию давно ждут в Беларуси, еще год назад сообщил Александр Лукашенко.

«Вина здесь не моя, а Рамзана, который дважды собирался сюда приехать. Была целая программа, которую мы хотели изучить. Наверное, какие-то обстоятельства помешали, — предположил белорусский президент.

В тот же вечер Рамзан Кадыров ответил Лукашенко через Instagram. Он отметил, что принимает критику в свой адрес и написал, что сочтет за честь приехать в Минск «и встретиться в любое удобное для Вас время». Кадыров также пригласил Лукашенко посетить Чечню, когда тот будет в России, и пообещал президенту Беларуси достойную встречу. Через несколько дней он подтвердил свои слова белорусскому телевидению.