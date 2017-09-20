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МАРТ хочет разрешить продажу товаров через соцсети

21.09.2017 12:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в Беларуси могут получить право использовать социальные сети для продвижения и продажи товаров, сообщила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская.

МАРТ хочет разрешить продажу товаров через соцсети
© Sputnik / Виктор Толочко
ИП будут меньше штрафовать и реже конфисковывать у них товар

Сейчас в Беларуси посредством соцсетей могут продавать товары только физлица — при условии, что речь идет о личных вещах, а не о коммерческих партиях товара. Для юрлиц и ИП продажа товаров через соцсети запрещена.

"Поступают предложения бизнеса в части упрощения и упразднения излишнего регулирования интернет-торговли. С учетом необходимости создания условий для развития отечественной e-commerce нужно уходить от жесткого регулирования", — заявила Брезовская на второй конференции производителей и продавцов Trade Dialog, которая проходит 20-21 сентября в Минске.

По ее словам, в Беларуси нужно более активно развивать так называемые маркетплейсы (онлайн-маркеты). Это своего рода торговые центры, в которых размещены небольшие магазины, только в интернете.

Брезовская отметила, что в проекте обновленного закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" вводится новая форма торговли — дистанционная. Она предусматривает возможность работы через социальные сети и предусматривает возможность совершения сделок купли-продажи без реального контакта продавца и покупателя.

Однако, уточнила представитель МАРТ, для дистанционной торговли будет обязательным требование принимать заказ на приобретение покупателем товара только через электронную корзину. Таким образом, МАРТ рассчитывает защитить права потребителей и обеспечить прозрачность сделок.

 
Теги: Минск
 
 
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Главное для ИП и юрлиц – соблюдать при этом требования норм о торговле и защите прав потребителей.

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