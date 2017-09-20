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Макей провел на полях Генассамблеи ООН ряд встреч
21.09.2017 16:40 — Новости Экономики | Tut.by
20 сентября на полях 72-й сессии ГА ООН под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во встрече также принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Об этом
Министры иностранных дел обсудили вопросы координации взаимодействия по международной повестке дня, в том числе в ходе работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По итогам встречи министры подписали три совместных заявления: «О противодействии международному терроризму», «Об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире» и «О положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны» (текст).
В этот же день Владимир Макей выступил на встрече министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения, которая состоялась в штаб-квартире ООН.
Участники встречи обсудили политику односторонних принудительных мер и пути ее преодоления.
Министр иностранных дел Беларуси представил позицию нашей страны о недопустимости в международных отношениях политики односторонних принудительных мер, которые нарушают нормы и принципы международного права.
По итогам встречи было принято совместное заявление.
В рамках мероприятий сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Беларуси также принял участие в Конференции в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В ходе Конференции министр высказал полную поддержку международным усилиям по запрету ядерных испытаний и в области ядерного нераспространения и разоружения.
По итогам мероприятия была принята декларация, предусматривающая усиление и расширение международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.
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Под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц Организации...
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