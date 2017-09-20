Макей провел на полях Генассамблеи ООН ряд встреч

20 сентября на полях 72-й сессии ГА ООН под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во встрече также принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Министры иностранных дел обсудили вопросы координации взаимодействия по международной повестке дня, в том числе в ходе работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По итогам встречи министры подписали три совместных заявления: «О противодействии международному терроризму», «Об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире» и «О положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны» (текст).

В этот же день Владимир Макей выступил на встрече министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения, которая состоялась в штаб-квартире ООН.

Участники встречи обсудили политику односторонних принудительных мер и пути ее преодоления.

Министр иностранных дел Беларуси представил позицию нашей страны о недопустимости в международных отношениях политики односторонних принудительных мер, которые нарушают нормы и принципы международного права.

По итогам встречи было принято совместное заявление.

В рамках мероприятий сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Беларуси также принял участие в Конференции в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В ходе Конференции министр высказал полную поддержку международным усилиям по запрету ядерных испытаний и в области ядерного нераспространения и разоружения.

По итогам мероприятия была принята декларация, предусматривающая усиление и расширение международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.

ОДКБ — региональная международная организация, которая была создана в 2002 году и сейчас включает Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Основная цель организации — наращивать тесные и всесторонние союзнические отношения во внешнеполитической, военной, военно-технической областях, обеспечивать координацию и объединение усилий в борьбе с международным терроризмом и другими современными угрозами безопасности. Движение неприсоединения — международное политическое объединение, которое насчитывает 120 государств-участников, созданное на принципах неучастия в военных блоках и совместного противодействия на международной арене односторонним подходам в отношении развивающихся стран. Республика Беларусь является членом Движения с 1998 года. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят с целью международного запрета ядерных испытаний в 1996 году, однако до сих пор не вступил в силу. Из стран, чья ратификации ДВЗЯИ необходима для его вступления в силу, не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан. Пять стран (Египет, Израиль, Иран, Китай и США) подставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его.