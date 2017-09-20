Россия подтвердила безопасность белорусских куриных яиц

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ (Роспотребнадзор) признала безопасными белорусские куриные яйца и изготавливаемый на их основе яичный порошок, сообщили Sputnik в пресс-службе российского ведомства.

В связи с не прекращающимися в Европе случаями обнаружения куриных яиц, загрязненных опасным для человека инсектицидом "Фипронил", Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию на потребительском рынке. Российское ведомство проверило продукцию ряда российских и белорусских производителей яиц и яичного порошка.

"Лабораториями Роспотребнадзора проведены исследования яиц крупнейших отечественных производителей: АО "Птицефабрика Роскар", ОАО "Волжанин", ООО "Белянка". При лабораторном исследовании продукции в яйцах указанных производителей не выявлено превышения содержания фипронила и его производных, продукция безопасна для потребителей", – сообщили в пресс-службе.

Также проведены исследования яичного порошка производства Беларуси, используемого в пищевой промышленности. Превышения содержания фипронила и его производных также не установлено, добавили в ведомстве.

"Исследования продукции для предупреждения возможного вреда здоровью потребителей будут продолжены", – заверили в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщал Sputnik, в августе в Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Этот инсектицид используется для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. При попадании в организм человека он вызывает тошноту, головную боль, раздражение кожи и ведет к проблемам со щитовидной железой. Кроме того, может быть нарушена работа почек и печени.

Ранее Минсельхозпрод Беларуси подчеркивал в беседе со Sputnik, что в республике невозможно повторение ситуации, сложившейся в Европе. Дело в том, что на белорусских птицефабриках не обрабатывают птиц от насекомых-паразитов токсичными сильнодействующими препаратами, так как это слишком дорого.

В министерстве также подчеркнули, что яиц белорусского производства в выявленной в странах ЕС опасной продукции нет, поскольку республика не ведет их экспорт в страны Западной Европы. Кроме того, Беларусь не закупает яйцо по импорту, поэтому все яйца на прилавках магазинов — белорусского производства, население может быть спокойно.