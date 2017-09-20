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Роспотребнадзор не нашел превышения содержания фипронила в яичном порошке из Беларуси

21.09.2017 17:26 — Новости Экономики | БелТА  
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Роспотребнадзор не нашел превышения содержания фипронила в яичном порошке из Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провела исследования яичного порошка белорусского производства, используемого в пищевой промышленности. Соответствующая информация размещена на сайте Роспотребнадзора, сообщает БЕЛТА.

"Превышения содержания фипронила и его производных в яичном порошке белорусского производства не установлено", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию на потребительском рынке в связи с обнаружением в Европе яиц, загрязненных инсектицидом фипронилом. Лабораториями службы также были проведены исследования яиц крупнейших российских производителей - АО "Птицефабрика Роскар", ОАО "Волжанин", ООО "Белянка". При лабораторном исследовании продукции в яйцах указанных производителей не выявлено превышения содержания фипронила и его производных, продукция безопасна для потребителей.

В Минсельхозпроде Беларуси ранее отмечали, что яйца из Европы в страну не импортируются. "Беларусь вообще не импортирует яйца, страна закрывает свои потребности самостоятельно. Более того, около 60% произведенных яиц мы поставляет на экспорт", - поясняли в ведомстве.

Как сообщалось, несколько миллионов яиц с высоким содержанием фипронила были обнаружены в августе в магазинах и на складах в Бельгии, Нидерландах и Германии, Франции и Великобритании. Позже стало известно, что зараженные яйца обнаружили в 15 государствах как ЕС, так и за его пределами.

Фипронил используют для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат запрещен для применения на животных, мясо которых предназначается для употребления в пищу человеком. По данным ВОЗ, он способен повредить печень, почки и щитовидку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провела исследования яичного порошка...

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