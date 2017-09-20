|
Как в Борисове грузят военную технику на эшелоны
21.09.2017 19:10 — Новости Экономики | Tut.by
Накануне учений «Запад-2017» часто слышались мнения о том, что российская военная техника может остаться на территории Беларуси. Но кадры, сделанные днем, 21-го сентября, на следующий день по завершении учений, указывают на то, что погрузка российской техники началась.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадры, сделанные днем, 21-го сентября, на следующий день по завершении учений, указывают на то, что погрузка российской техники началась.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии