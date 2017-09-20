Как в Борисове грузят военную технику на эшелоны

Накануне учений «Запад-2017» часто слышались мнения о том, что российская военная техника может остаться на территории Беларуси. Но кадры, сделанные днем, 21-го сентября, на следующий день по завершении учений, указывают на то, что погрузка российской техники началась.

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