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Как в Борисове грузят военную технику на эшелоны

21.09.2017 19:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Накануне учений «Запад-2017» часто слышались мнения о том, что российская военная техника может остаться на территории Беларуси. Но кадры, сделанные днем, 21-го сентября, на следующий день по завершении учений, указывают на то, что погрузка российской техники началась.

 

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Кадры, сделанные днем, 21-го сентября, на следующий день по завершении учений, указывают на то, что погрузка российской техники началась.

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