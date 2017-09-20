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"Экономика на пальцах". Электромобиль: где деньги?
21.09.2017 21:00 — Новости Экономики | Tut.by
Программая появится в прямом эфире 22 сентября в 15.25.
Тема электромобилей полностью захватила президента Беларуси! 31 августа
А председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что
Автор программы
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямом эфиру TUT.BY 22 сентября в 15.25.
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Тема электромобилей полностью захватила президента Беларуси! И Сергея Чалого!
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