ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Экономика на пальцах". Электромобиль: где деньги?

21.09.2017 21:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Программая появится в прямом эфире 22 сентября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook.

Тема электромобилей полностью захватила президента Беларуси! 31 августа Лукашенко протестировал последнюю модель Tesla стоимость 165 000 долларов, а уже 1 сентября, посещая Минский автомеханический колледж, рассказал, каким он видит белорусский электромобиль.

А председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что стоимость белорусского электромобиля будет начинаться от 10 тысяч долларов — для народа — и до 20 тысяч — для богатых.

Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый очень заинтересовался этими цифрами и решил посвятить очередную программу кухне электромобилей: от их создания и стоимости, до инфраструктуры и экономической эффективности.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямом эфиру TUT.BY 22 сентября в 15.25.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Смотрите также:
План Лукашенко: фасад подкрасить, всем работать, ничего не менять
«Отскок дохлой кошки», или Почему наблюдаемый рост экономики — это не рост
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема электромобилей полностью захватила президента Беларуси! И Сергея Чалого!

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Как в Борисове грузят военную технику на эшелоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика