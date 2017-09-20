Программая появится в прямом эфире 22 сентября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook .

Тема электромобилей полностью захватила президента Беларуси! 31 августа Лукашенко протестировал последнюю модель Tesla стоимость 165 000 долларов , а уже 1 сентября, посещая Минский автомеханический колледж, рассказал, каким он видит белорусский электромобиль .

А председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что стоимость белорусского электромобиля будет начинаться от 10 тысяч долларов — для народа — и до 20 тысяч — для богатых.

Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый очень заинтересовался этими цифрами и решил посвятить очередную программу кухне электромобилей: от их создания и стоимости, до инфраструктуры и экономической эффективности.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямом эфиру TUT.BY 22 сентября в 15.25.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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