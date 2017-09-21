Минсельхозпрод рассчитывает до конца года нарастить экспорт до $3 млрд

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Минсельхозпрод Беларуси планирует до конца года увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до уровня 2,8–3 миллиардов долларов США, сообщил в четверг замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Маринич.

В Минске в эти дни проходит заседание Межправсовета по вопросам АПК Содружества Независимых Государств, на котором подводят промежуточные итоги работы комплекса в текущем году, а также рассматривают другие актуальные направления работы сферы.

"Мы считаем, что в пределах 2,8–3 миллиардов долларов должна быть реализация продукции (на экспорт – Sputnik)", – цитирует БелТА слова Маринича.

Замминистра напомнил, что в 2016 году экспорт сельскохозяйственной продукции составил 2,6 миллиарда долларов.

По словам Маринича, сейчас на рынках продукция белорусского сельского хозяйства востребована и на складах предприятий системы Минсельхозпрода нет излишков.

Чиновник рассказал и о новых странах, куда поставляются продукты питания: это новые государства Ближнего Востока. При этом есть тенденция к изменению структуры экспорта, в частности, на 3,4% сократилась доля поставок в Россию.