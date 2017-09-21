Макей на Генассамблее ООН предложил встретиться в Минске России, Китаю, ЕС И США

Мир не поставил точку в последнем эпохальном конфликте — «холодной войне». С такими словами на общеполитической дискуссии в Генеральной Ассамблее ООН выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



Фото: пресс-центр ООН

По мнению министра, различные силы стали по-разному интерпретировать это «состояние геополитической неопределенности».

«Что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других. По большому счету, все проблемы, накопившиеся с начала 90-х, — это следствие нашей неспособности довести дело до конца в завершении холодной войны», — сказал Макей.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси напомнил, что в прошлом году президент его страны выступил с инициативой проведения нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинским процессом 70-х годов.

«Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные „игроки“, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений», — заявил министр иностранных дел Беларуси.

По словам Макея, Беларусь, со своей стороны, готова предоставить площадку для диалога. «Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса в Украине. Минск готов стать „мостом“, связывающим старое с еще не родившимся», — сказал глава МИД Беларуси.

Министр отметил, что договоренности по итогам такого международного диалога могут способствовать завершению «холодной войны» и тем самым повернуть вспять «тенденцию растущей политической фрагментации в мире».

По словам Макея, кому-то подобный сценарий может показаться нереалистичным. Но точно так же три года назад, сказал министр, воспринималось предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о введении миротворцев на Украину. «А сейчас эта идея реанимирована и активно обсуждается в ООН», — подчеркнул Макей.

Министр иностранных дел Беларуси заявил, что помимо «политической фрагментации», в мире наблюдается противоречащая ей тенденция — глобализация. И, хотя в целом она содействовала прогрессу и экономическому развитию, большинство населения планеты не смогло воспользоваться ее плодами, что привело к росту бедности и социального неравенства.

«За последние годы много говорилось, в том числе и с этой трибуны, об экономических причинах таких проблем. Если вкратце, то глобальная экономика не была подчинена формуле „выигрывают все“. Она работала в интересах корпоративного капитала, но не для простого человека», — сказал Макей.

Сделать глобализацию более справедливой, по мнению белорусской стороны, можно за счет «интеграции интеграций» — взаимодействия региональных процессов.

Макей в своей речи также упомянул необходимость переосмысления роли и места ООН в мире. Он подчеркнул, что реформа Организации должна быть прозрачной, ориентированной на результаты и инклюзивной. Она не должна вести к бюрократизации и «увеличению нагрузки на государства-члены», сказал Макей.