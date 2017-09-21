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Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от $29,9 тыс.

22.09.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Начнем наш обзор с самого бюджетного предложения. Буквально в 12,5 км от МКАД по логойскому направлению в агрогородке Острошицкий Городок продается часть дома. Стены сделаны из дерева и обложены кирпичом. В дом проведено электрическое отопление. Газа и воды нет. Удобства на улице. Внутри дома сделан неплохой современный ремонт. Цена вопроса — $29,9 тыс. Торг уместен. 

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

По московскому направлению в 18 км от МКАД в с/т «Звезда» выставлена на продажу полностью готовая дача. В нее проведена горячая вода, канализация, газ, электричество. Отапливается дом с помощью парового отопления на твердом топливе. В доме сделан ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника. Цена — $32 тыс

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

За $39 тыс. можно купить уютный загородный домик с камином буквально в 10 км от МКАД по логойскому направлению. В дом проведены все коммуникации: паровое отопление, электричество, газ, горяча вода, канализация. Площадь дома — 144 кв.м. Кроме двух жилых уровней есть цокольный этаж, организована гараж-мастерская. Участок занимает 5 соток. В доме сделан современный ремонт. Цена — $39 тыс

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

В агрогородке Ратомка в 6 км от МКАД выставлен на продажу милый одноуровневый домик с мансардным этажом. Площадь — 70,4 кв.м. В дом проведено электричество, газ, отопление паровое на газу. Канализация на улице. Недалеко от дома есть лес и железнодорожная станция. Стоимость — $40 тыс

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Чуть подальше, уже в 20 км от МКАД в молодечненском направлении, продается дом, готовый на 95%. Мы внесли его в обзор, потому что для проживания в доме нужно доделать мелочи. Дом каркасный двухуровневый, имеет площадь 80 кв.м. На первом уровне построена современная открытая терраса. Отопление печное, есть электричество и холодная вода. Стоимость — $44 тыс

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Продается полностью готовый для круглогодичного проживания дом, который находится в 10 км от МКАД в деревне Мацевичи. Рядом с домом есть лес, река Свислочь. Площадь дома — 200 кв.м, три уровня. Внутрь проведено электричество, холодная вода, канализация — местная, отопление паровое на твердом топливе. Стоимость — $49 тыс


Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

За $51 тыс. выставлена готовая к проживанию дача, которая находится в 13,5 км от МКАД по мядельскому направлению. Дом одноуровневый, имеет площадь 80,8 кв.м. Отопление здесь печное плюс установлена система «теплый пол», газа нет, проведена холодная вода, канализация местная. Дом отремонтирован, установлены стеклопакеты, сантехника. 

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

За ту же $51 тыс. можно купить дом, выполненный в современном архитектурном стиле. Постройка расположена в 50 км от МКАД по раковскому направлению. Дом готов на 100%. Его площадь — 77 кв.м, участок занимает 25 соток. Дом отапливается паровым отоплением, в него проведено электричество, горячая вода. Дом построен по энергоэффективному проекту. Примечательная деталь — витражное остекление и выход на открытую террасу. 

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.

Последний домик, который мы рассмотрим, стоит дороже всего, но и характеристики имеет самые лучшие. За $59,5 тыс. продается двухуровневый дом, готовый на 100%. В нем можно жить круглый год. Он находится в 15 км от МКАД по мядельскому направлению. Площадь дома — 85 кв.м, участок занимает 15 соток. В дом проведено электричество, холодная вода, канализация, отопление паровое на твердом топливе. Внутри дома сделан современный и качественный ремонт. Дом полностью меблирован и укомплектован кухонной техникой. 

Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от ,9 тыс.
 
 
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В дождливую и ветреную погоду очень хочется оказаться в уютном, теплом загородном доме у камина с чашкой горячего чая. При этом было бы здорово находиться в...

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