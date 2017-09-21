Обзор уютных загородных домов, где можно жить круглый год. Цены от $29,9 тыс.

Последний домик, который мы рассмотрим, стоит дороже всего, но и характеристики имеет самые лучшие. За $59,5 тыс. продается двухуровневый дом , готовый на 100%. В нем можно жить круглый год. Он находится в 15 км от МКАД по мядельскому направлению. Площадь дома — 85 кв.м, участок занимает 15 соток. В дом проведено электричество, холодная вода, канализация, отопление паровое на твердом топливе. Внутри дома сделан современный и качественный ремонт. Дом полностью меблирован и укомплектован кухонной техникой.