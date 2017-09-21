Четвертый срок Меркель или ждать сюрприза? Пять вопросов и ответов про выборы в Германии

Немцы 24 сентября выберут новый бундестаг. Поскольку в Германии парламентская республика, от итогов выборов будет зависеть, кто станет следующим канцлером и сформирует правительство. Разбираем по-простому пять главных вопросов о грядущих немецких выборах.

Как выбирают парламент Германии? Сегодня в бундестаге 630 депутатов, которые избираются по смешанной системе. Половина — по одномандатным округам (белорусская схема), вторая — по партийным спискам. Соответственно, у каждого взрослого гражданина Германии есть два голоса — за партию и за кандидата.

Фото: Reuters Чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть 5% барьер (или выиграть хотя бы в трех одномандантных округах). На последних выборах рубеж преодалели только 4 партии: христианские демократы (с их баварской «дочкой» христианско-социальным союзом), социал-демократы, зеленые и левые. Первые две партии, несмотря на принадлежность к разным полушариям немецкой политики — левому и правом — сформировали так называемую Большую коалицию. Поскольку в этой коалиции у ХДС было больше голосов, ее лидер Ангела Меркель в третий раз стала канцлером.

Между кем идет борьба сегодня? По опросам , шансы попасть в бундестаг имеют шесть партий. Кроме четырех перечисленных, это свободные демократы и «Альтернатива для Германии». Первая из этих партий — классические либералы, основной электорат которых — бизнес и интеллигенция городов. Они выступают за минимальное вмешательство государства в экономику и жизнь граждан. Но 2013 года они были младшим партнером партии Ангелы Меркель в правящей коалиции, но потом не смогли пройти 5% барьер и покинули бундестаг. Сегодня у них по опросам около 8%. «Альтернатива для Германии» (АдГ) станет новичком в Бундестаге, это право-популистская партия, которая резко негативно относится к массовой миграции в Германию и выступает за восстановление границ с соседями и закрытие границы ЕС. Популярность партии рванула вверх после миграционного кризиса и решения правительства Меркель «открыть двери» беженцам в 2015 году. По опросам, у АдГ около 9% поддержки. ХДС-ХСС должна снова победить на выборах, но с меньшим результатом, чем 4 года назад. Уровень подержки правящей партии опустился с 45% до 37%. Идеология этой партии — правоцентризм и еврооптимизм (сдержанная роль государства в экономике, поддержка семейных ценностей, активная роль Германии в Европе). Однако перед выборами ХДС сделала шаг влево, пытаясь отвоевать электорат у социал-демократов, и предложила узаконить однополые браки. Социал-демократическая партия Германии получила нового лидера перед выборами — Мартина Шульца, экс-главу Европарламента. Но это не помогло им. За СДПГ готовы голосовать 24% избирателей, что на 5% меньше, чем число голосов, которые партия получила в 2013. Социал-демократы выступают за повышение налогов на богатых и дистанцирование от США во внешней политике. Партия зеленых, как ясно по названию, поддерживает защиту экологии, и в основном выступает с левых позиций. Партия расколота на «реалистов» и «фундаменталистов». Ее рейтинг — 8%. Наследница немецких коммунистов Левая партия имеет около 9% рейтинга. Она требует повышения минимальной зарплаты и роспуска НАТО.

Какие основные споры на выборах? Ключевые темы на этих выборах — интеграция мигрантов и беженцев, борьба с терроризмом, отношения с США и Россией и вопросы социальной справедливости. Мартин Шульц критикует Ангелу Меркель за недостаточную координацию с Евросоюзом реакции Германии на миграционный кризис. Канцлер же отказывается признать, что ошиблась в 2015 году, когда согласилась принять около миллиона беженцев. Теперь Меркель обещает расширить штат полиции и увеличить расходы на оборону.

Фото: Reuters Шульц не согласен, что на армию надо тратить требуемые в НАТО 2% и вообще упрекает Меркель в уступках США. Социал-демократ считает, что Германии нужно отстраивать свою внешнюю политику от Вашингтона. Его коллеги по партии чаще других говорят о необходимости налаживать отношения с Россией. Хотя связи с Москвой одного из них — экс-канцлера Герхарда Шредера, который согласился занять пост в совете директоров «Роснефти», — ударили по имиджу СДПГ. ХДС же стоит на жестких позициях в отношении России — никакой отмены санкций до выполнения Минских соглашений. Социал-демократы хотят повысить налоги на богатых немцев и активнее перераспределять доходы в пользу бедных. ХДС предлагает адресную поддержку семьям с детьми, но налоги, напротив, хочеть снизить.

Есть ли интрига? В имени следующего канцлера интриги нет. Если не случится сенсаций, им снова будет Ангела Меркель. Это будет ее четвертый срок у руля Германии. Столько же правил другой христаинский демократ Гельмут Коль (1982−1998). Но пока непонятно, кто займет третье место (рейтинг левых, зеленых, СвДП и АдГ колеблются около 8−9%), а также — кого ХДС возьмет в правящую коалицию. Предпочтительный для будущих победителей вариант — коалиция со свободными демократами, также правоцентристской партией. Они уже руководили Германией в тандеме с 2009-го по 2013 год.

Фото: Reuters Но если либералам и ХДС на двоих не хватит голосов до 50% мест в бундестаге, Ангеле Меркель придется выбирать из трех вариантов. Первый — снова идти на Большую коалицию и звать в правительство социал-демократов, отношения с которыми за четыре года испортились. Это будет значить скованность «компромиссного» кабинета министров. Второй вариант — собрать пеструю коалицию из консерваторов, СвДП и зеленых. И здесь многое будет зависеть от того, какое из крыльев партии зеленых будет доминировать — левые «фундаменталисты» или более центристские «реалисты». Первые будут против объединения в коалицию с ХДС, вторые, скорее всего, — за. В этом случае Ангеле Меркель и ее партии тоже нужно будет идти на уступки младшим партнерам, но в основном — по экологическим вопросам. И наконец, третий вариант — правительство меньшинства. ХДС может сформировать правительство лишь со свободными демократами, надеясь на поддержку других партий по конкретным вопросам по ходу правления. Но такая модель неустойчива, правительство будет висеть под риском объединения трех левых партий и досрочных выборов.

Что изменится после выборов? Ответ на этот вопрос будет зависеть от конфигурации правящей коалиции. Если ХДС удастся сформировать правительство без левых партий, оно будет более решительным как во внутренней, так и во внешней политике. В этом случае мы увидим более активную Германию во внутриевропейских дискуссиях, менее компромиссную позицию по отношениям с Россией, более стабильные отношения с США. Если, и это вероятно, коалицию придется «размыть» зелеными или социал-демократами, едва ли кто-то за пределами Германии почувствует разницу до и после выборов. Аналитики в целом описывают эту кампанию как довольно скучную. Ангела Меркель делает ставку на стабильность и предсказуемость своего курса, что импонирует большинству немцев. Ее личный рейтинг недавно достиг 52%, она же и победила в дебатах с Мартином Шульцем , судя по опросам телезрителей.

Фото: Reuters Однако следующий срок с высокой долей вероятности станет последним для канцлера. Зайти на пятый, рекордный по меркам послевоенной Германии срок, будет слишком рискованно с репутационной точки зрения — так недалеко и до обвинений в авторитарности. В следующие годы христианские демократы должны определиться с «преемником» Меркель. А это значит, что немецкая политическая жизнь станет не такой предсказуемоей, как сегодня.