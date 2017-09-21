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Генпрокурор о деле задержанного поставщика техники в Туркменистан: вывел не менее 2 млн долларов

22.09.2017 11:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Задержанный в апреле нынешнего года силовиками бизнесмен Эрнест Алексеев, получив оплату за поставленную технику МАЗ в Туркменистан, вывел на счета аффилированных структур не менее 2 млн долларов, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на международной конференции «Противодействие лжепредпринимательству и незаконной предпринимательской деятельности"в пятницу в Минске.

В настоящее время Алексеев заключен по стражу. Наложен арест на его имущество.

«Но даже то, что мы изымаем — кафе, коттеджи, машины, участки — не хватит, чтобы он погасил ущерб», — сказал генпрокурор.

Конюк констатировал, что в настоящее время главная проблема для силовиков — это возмещение ущерба в полном объеме. «Распространена практика, когда возбуждается уголовное дело в отношении человека, совершившего экономическое преступление, и начинаются телодвижения по реализации недвижимости, транспортных средств и так далее. Все эти сделки признаются ничтожными. Возмещать ущерб придется в полном объеме», — констатировал генпрокурор.

Дело Алексеева рассматривается в рамках кампании по погашению проблемной дебиторской задолженности крупных госкомпаний. Как ранее сообщал TUT.BY, к решению проблемы возврата зависших 500 млн долларов уже подключился Совбез.

В числе «лидеров» по просроченной дебиторке — предприятия Минпрома. Как рассказал на недавней коллегии представитель Минпрома, просроченная внешняя дебиторка сокращается с некоторым перевыполнением графика, но суммы пока серьезные — с 312,3 млн долларов на 1 января она снизилась до 305,6 млн на 1 июля. В том числе МАЗу должны 71 млн долларов, МТЗ — 149,4 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный в апреле нынешнего года силовиками бизнесмен Эрнест Алексеев, получив оплату за поставленную технику МАЗ в Туркменистан, вывел на счета...

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