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Лукашенко в очередной раз потребовал от КГК прекратить необоснованные проверки бизнесменов

22.09.2017 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу принял с докладом председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, который представил проект указа «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности». Президент потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов.


Фото: пресс-служба президента

«Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся — план есть план), сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть — пожалуйста, идите», — заявил Лукашенко.

Однако если представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность. «А то так можно придумать различного рода основания, прийти — факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно», — подчеркнул президент.

По его мнению, также необходимо сократить количество оснований для назначения внеплановых проверок. «Не надо там кучи этих оснований: захотелось — пошел проверять. Должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок», — обратил внимание Лукашенко.

 
 
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"Проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену", - заявил президент.

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