Правоохранительные органы Беларуси должны более активно вникать в новые финансовые технологии, заявил на конференции в Минске генпрокурор Александр Конюк.



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«Мы стараемся работать в тренде, но факт в том, что правоохранительные органы отстают в рассмотрении проблем киберпреступности, новообразованных финансовых институтов», — признал Конюк.

«До нас еще только доходят такие понятия, как криптовалюты, биткоины. Я недавно побывал на конференции в Европе и увидел, что вопрос очень серьезный, который позволяет недобросовестным людям уходить от уплаты налогов и возмещения ущерба» — пояснил он.

«Криптовалюты очень своеобразная вещь. Это не евро и доллары. Там все операции занимают считаные часы», — добавил генпрокурор.

Впрочем, по словам Александра Конюка, правоохранительные органы настроены вести диалог с айтишниками и способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования.

В третьей декаде октября в Генпрокуратуре планируется провести оперативное совещание с руководителями IT-компаний. Будут рассмотрены вопросы, которые препятствуют развитию IT-сферы. По словам Конюка, с просьбой провести такое совещание обратился бизнесмен Олег Хусаенов, который в последнее время инвестирует в сектор информационных технологий большие средства.

Как ранее сообщалось, в Беларуси уже есть случаи приема к оплате биткоинов . При этом правоохранительные и налоговые органы Беларуси пока не интересуются любителями криптовалют, сообщал в июле заместитель начальника управления ДФР КГК по Минску и Минской области Александр Черезов в прямом эфире интернет-телевидения «СБ сегодня» .

Черезов отметил, что пока биткоины не признаны валютой, хотя они набирают популярность. «Пока еще не было примеров, чтобы за заработок биткоинов привлекали», — уточнил представитель ДФР, сделав акцент на слово «пока» и не уточнив, как бы отнеслась налоговая к биткоинам, которые все-таки будут переведены в реальную валюту.