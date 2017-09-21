Мобильные операторы Беларуси и РФ готовы снизить цены в роуминге

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Мобильные операторы Беларуси и России готовы снизить цены на роуминговые сообщения между двумя государствами, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков.

На последнем Форуме регионов Беларуси и России в Минске спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович в очередной раз задал вопрос о том, когда будет отменен роуминг в странах ЕАЭС. Затем это предложение было поддержано президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко . Однако пока о конкретных шагах по отмене роуминга ничего не известно. Проблема в том, что российские операторы не могут решить, как "разбросать" издержки за отмену роуминга на всех своих абонентов. Кроме того, в РФ, в отличие от Беларуси, существует межрегиональный роуминг.

"Определенные шаги уже сделаны, операторы связи между собой уже договорились по снижению цены роуминговых сообщений. Будем двигаться дальше", — заявил Попков, слова которого Sputnik привели в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что принимал участие в форуме Союзного государства в июне в Москве, где Путин и Лукашенко дали ведомствам двух стран прямое поручение проработать этот вопрос. Сейчас ведется такая работа.

Министр признал, что отмена роуминга — сложный вопрос.

"Надо понимать, ни к какому нулю мы не придем, за все надо платить. Не будет как такового роуминга, будут — и есть — операторские отношения между белорусским и российским оператором. Цена какая-то останется. Но она будет разумной. Экономику не обманешь. Все равно надо обслуживать оборудование, за каналы связи платить", — отметил Попков.

Он предложил рассматривать этот вопрос шире, поскольку и у Беларуси, и у РФ есть обязательства в рамках ЕАЭС, которые предусматривают отмену роуминга внутри Союза. Кроме того, у всех операторов должна быть единая тарифная политика при формировании цен на входящие звонки в ту или иную страну.

По словам Попкова, до 1 января 2020 года органы связи и информатизации всех стран ЕАЭС должны выработать единые подходы по формированию тарифов на входящие звонки. Он подчеркнул, что решение вопроса между белорусскими и российскими мобильными операторами — это малая доля тех задач, которые стоят в рамках ЕАЭС.

Ранее первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко в беседе с журналистами пояснял, что отменить роуминг в ЕАЭС пока не удается из-за отсутствия договоренностей между мобильными операторами в России и других странах Союза.

По его словам, в ЕАЭС есть страны, которые по организации мобильной связи идентичны друг другу, в них нет межрегионального роуминга. К таким странам относится и Беларусь. Для РФ же, где есть и межрегиональный роуминг, это вопрос не столько технический, сколько социальный.

По словам первого замминистра, в случае отмены роуминга внутри ЕАЭС в России мобильные операторы будут вынуждены переложить свои затраты на всех абонентов.

Шедко добавил, что ближайшие консультации по этому вопросу запланированы на октябрь.