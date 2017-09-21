Путь к экономическому росту - в голове, или Как раскодировать белоруса. Рудый анонсировал новую книгу

Экс-помощник президента, посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в своем аккаунте в Твиттер анонсировал выход своей второй книги. Книга «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование» должна появиться в продаже в ноябре-декабре.

СКОРО: продолжение следует… Готовится монография «Потому что так решили мы»: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование. pic.twitter.com/lHnAfFrLT0 — Кирилл Рудый (@kvrudy) September 22, 2017

«Эта книга о белорусах. Как особенности их мышления и поведения влияют на экономику? Как их изменить? Как раскодировать белорусскую экономику и вывести ее на траекторию роста? Ответы на эти вопросы дает это междисциплинарное исследование поведенческой экономики Беларуси», — говорится в аннотации.

«Без раскодирования „Финансовая диета“ ведет к денежному голоду и не спасает от стагнации экономики. Почему в белорусской экономике не срабатывают рациональные финансовые стимулы?», — отмечает автор.

— «Потому что так решили мы» — ответ и ответственность белорусов. Под влиянием информационно-культурной среду у них складываются такие черты как двоемыслие, ориентация на советское прошлое, патернализм и другие, влияющие на экономику. Раскодирование возможно путем диалога, внедрения универсальных международных ценностей (например, с помощью иностранных инвесторов), институционализации, просветительного патернализма, общественного подталкивания и так далее. Это сформирует у белорусов новые черты, такие как определенность, открытость, плюрализм и другие, общее самосознание, чувство независимости, ответственности и выведет на траекторию устойчивого экономического роста.



На презентации первой книги с министром информации Лилией Ананич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После громкого успеха первой книги Рудого, «Финансовой диеты», жанр экономического нон-фикшена стал весьма популярным в Беларуси, спровоцировав ряд дискуссий о будущем страны и структурных реформах в ключевых отраслях. Книга вышла также на английском.