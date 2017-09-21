Контрольным органам запретят приостанавливать деятельность предприятий

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против того, чтобы контролирующие органы выносили решение о приостановлении деятельности предприятия по результатам проведенных проверок.

В пятницу глава государства принял с докладом председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, который представил ему проект указа "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". В ходе доклада президент отметил, что сейчас в Беларуси действует такая норма, и поручил пересмотреть ее, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

"Это не дело контролеров. Вы должны положить на стол перед руководителем предприятия, бизнесменом конкретные претензии, и он пусть решает: работать ему или лучше приостановить работу предприятия", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что если руководитель, несмотря на выявленные недостатки, решил не приостанавливать работу предприятия, "пусть не приостанавливает, но по результатам он за это ответит".

Как пояснил журналистам Анфимов по итогам доклада, сотрудники контролирующих органов будут выписывать предприятиям предписания о выявленных нарушениях в качестве предупреждений. "Уже на усмотрение руководителя может быть приостановлена деятельность субъекта хозяйствования или на его страх и риск продолжена. Но руководитель должен нести всю полноту ответственности за последствия. Если он не устранил нарушения, а предприятие будет работать, и это, не дай бог, приведет к каким-то тяжким последствиям, все может закончиться уголовным преследованием", — сказал он.

Глава КГК заметил, что контролирующим органам по-прежнему будет оставлено право приостанавливать выпуск на предприятии отдельной продукции, которая угрожает жизни или здоровью людей.