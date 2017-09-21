МАЗ выпустил для уборки городов первую дорожную машину с «автоматом»

Минский автозавод собрал первый самосвал с автоматической коробкой передач, превратив его также в комбинированную дорожную машину.

Белорусское шасси в ней дополняют надстройки европейских производителей. Многофункциональный автомобиль для уборки дорог создан ко Дню машиностроителя, который в этом году отметят 24 сентября.

Дорожная машина МАЗ-6501Е9 основана на самосвале МАЗ 6501Е9, который взял лучшее от предыдущих моделей. На заводе доработали конструкцию шасси, сделали каркас более устойчивым к коррозии, оснастили автомобиль автоматической трансмиссией Allison и двигателем Mercedes класса Евро-5 на 435 «лошадей», ресурс которого превышает 1 млн. км. В качестве надстроек можно использовать оборудование различных зарубежных производителей, в том числе швейцарской Bucher.

Новинка может быть востребована в качестве дорожно-уборочной машины. С её помощью можно убирать снег с городских дорог в зимнее время и содержать их в чистоте в другие сезоны года. Для этого автомобили можно оснастить поливомоечным оборудованием. Одна такая машина может заменить несколько стандартных единиц коммунальной техники.

Дорожная машина, как ожидается, будет востребована за рубежом. В частности, их планирует заказать одна из крупных российских компаний. Спецтехнику также будут поставлять в страны СНГ.

Кроме того, новинка может найти применение в Беларуси на дорогах столицы и областных центров. Спецтехнику готовы предоставить предприятиям холдинга «Белавтодор» для полноценных испытаний.

Сейчас же первый экземпляр самосвала с автоматической коробкой передач участвует в презентации Минского автозавода в Венгрии. Его покажут представителям европейского завода компании Allison Transmission и другим потенциальным партнерам.

«Новый автомобиль имеет большие перспективы на рынках стран СНГ. Прежде всего, мы видим его в качестве дорожной машины, которая по сочетанию цены и качества не будет иметь аналогов. Для этого у нее есть все необходимое – одно из самых надежных шасси МАЗ и современные надстройки известных зарубежных компаний. Событие важно и тем, что впервые создан самосвал МАЗ с автоматической трансмиссией. Примечательно, что мы это сделали ко Дню машиностроителя – можно считать это своеобразным подарком отрасли», – подчеркнули на Минском автозаводе.

День машиностроителя ежегодно отмечают в четвертое воскресенье сентября. Традиция берет начало с 1980 года, когда этот день официально включили в число праздничных. В Беларуси его будут встречать около 300 тыс. работников. «Для Минского автозавода этого праздник имеет особое значение, ведь во многом благодаря труду машиностроителей страна обладает экспортным потенциалом, а ее продукция известна во многих странах мира», – отметили на предприятии.