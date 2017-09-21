Лукашенко о работе таможни: мне докладывают невероятные цифры

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, что в текущем году на треть увеличился объем транзита грузов, транспорта и пассажиров через территорию республики, и поинтересовался у Государственного таможенного комитета, что это дает стране.

В пятницу глава государства принял с докладом главу ГТК Юрия Сенько, который рассказал ему о работе таможенных органов по формированию доходной части республиканского бюджета.



© Sputnik / Виктор Толочко В Беларуси изменился порядок уплаты таможенных платежей

"Мне опять же докладывают невероятные цифры. Почти на треть увеличилось количество перемещаемых грузов и людей. Но что это нам дает?" — задал во время встречи вопрос белорусский президент. Его слова цитирует пресс-служба главы государства.

В ответ на это Сенько сообщил, что за счет повышения транзитной привлекательности Беларуси и создания комфортных условий для бизнеса в 2017 году в бюджет уже дополнительно поступило почти 250 миллионов долларов.

Глава ГТК подчеркнул, что таможенные органы выполняют прогнозные показатели по сбору платежей в бюджет на 100%. При этом Сенько уточнил, что речь идет именно о прогнозе, исходя из данных о работе экономики, бизнеса и понимания, на какие цифры по итогу года возможно выйти.

"Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то сумма платежей, поступивших в бюджет, на 249 млн больше. Это стало возможным за счет в том числе качественной составляющей работы, увеличения экспортных и импортных операций, транзита по территории нашей страны", — пояснил он.

По данным Сенько, транзит по территории Беларуси в этом году вырос почти на четверть, на 17% увеличилось перемещение грузового транспорта, на 18% — физических лиц, на 13% — автобусов и на 12% — железнодорожного транспорта.

В предыдущие годы, из-за спада экономик в странах — основных экономических партнерах Беларуси, в республике фиксировалось снижение объемов грузового транзита.