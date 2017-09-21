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Николая Статкевича снова задержали. Но близкие не знают, за что
22.09.2017 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
Около получаса назад милиция снова задержала оппозиционного политика Николая Статкевича. Эту информацию TUT.BY подтвердила его супруга Марина Адамович.
Все случилось около половины четвертого вечера на выходе из офиса профсоюза РЭП на улице Кульман в Минске. Там проходило заседание совета Белорусского национального конгресса, который возглавляет политик.
— Яны не ўмеюць гэта рабіць па-чалавечы: проста пастукацца ў дзверы і сказаць, што ў іх ёсць прадпісанне на затрыманне. Яны робяць шоў, якое на гэты раз доўжылася тры дні. Спачатку яны два дні дзяжурылі на нашай вуліцы, дзе мы жывем. Сёння яны сачылі за намі з самага ранку, — рассказала Марина Адамович.
По ее словам, пока шло заседание, около 15 человек с наушниками постоянно дежурили возле офиса.
— Мы выйшлі адтуль пасля завяршэння мерапрыемства, але і два крокі не паспелі ступіць, як Міколу затрымалі амапаўцы і забралі ў свой любімы сіні мікрааўтобус, — пояснила жена политика.
За какое правонарушение задержали Николая Статкевича на этот раз, никто не знает. У Марины Адамович две версии: политика забрали или
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Все случилось около половины четвертого вечера на выходе из офиса профсоюза РЭП на улице Кульман в Минске. Там проходило заседание совета Белорусского...
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