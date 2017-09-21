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Николая Статкевича снова задержали. Но близкие не знают, за что

22.09.2017 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Около получаса назад милиция снова задержала оппозиционного политика Николая Статкевича. Эту информацию TUT.BY подтвердила его супруга Марина Адамович.


Николай Статкевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все случилось около половины четвертого вечера на выходе из офиса профсоюза РЭП на улице Кульман в Минске. Там проходило заседание совета Белорусского национального конгресса, который возглавляет политик.

— Яны не ўмеюць гэта рабіць па-чалавечы: проста пастукацца ў дзверы і сказаць, што ў іх ёсць прадпісанне на затрыманне. Яны робяць шоў, якое на гэты раз доўжылася тры дні. Спачатку яны два дні дзяжурылі на нашай вуліцы, дзе мы жывем. Сёння яны сачылі за намі з самага ранку, — рассказала Марина Адамович.

По ее словам, пока шло заседание, около 15 человек с наушниками постоянно дежурили возле офиса.

— Мы выйшлі адтуль пасля завяршэння мерапрыемства, але і два крокі не паспелі ступіць, як Міколу затрымалі амапаўцы і забралі ў свой любімы сіні мікрааўтобус, — пояснила жена политика.

За какое правонарушение задержали Николая Статкевича на этот раз, никто не знает. У Марины Адамович две версии: политика забрали или «досиживать» 10 суток за акцию 3 июля, или отбывать наказание за митинг против учений «Запад-2017», который прошел 8 сентября.

Сегодня после семи суток ареста за участие в сентябрьской акции вышел на свободу сопредседатель БНК Владимир Некляев.

 
Теги: Минск
 
 
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