Николая Статкевича снова задержали. Но близкие не знают, за что

Около получаса назад милиция снова задержала оппозиционного политика Николая Статкевича. Эту информацию TUT.BY подтвердила его супруга Марина Адамович.



Николай Статкевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все случилось около половины четвертого вечера на выходе из офиса профсоюза РЭП на улице Кульман в Минске. Там проходило заседание совета Белорусского национального конгресса, который возглавляет политик.

— Яны не ўмеюць гэта рабіць па-чалавечы: проста пастукацца ў дзверы і сказаць, што ў іх ёсць прадпісанне на затрыманне. Яны робяць шоў, якое на гэты раз доўжылася тры дні. Спачатку яны два дні дзяжурылі на нашай вуліцы, дзе мы жывем. Сёння яны сачылі за намі з самага ранку, — рассказала Марина Адамович.

По ее словам, пока шло заседание, около 15 человек с наушниками постоянно дежурили возле офиса.

— Мы выйшлі адтуль пасля завяршэння мерапрыемства, але і два крокі не паспелі ступіць, як Міколу затрымалі амапаўцы і забралі ў свой любімы сіні мікрааўтобус, — пояснила жена политика.

За какое правонарушение задержали Николая Статкевича на этот раз, никто не знает. У Марины Адамович две версии: политика забрали или «досиживать» 10 суток за акцию 3 июля , или отбывать наказание за митинг против учений «Запад-2017» , который прошел 8 сентября.

Сегодня после семи суток ареста за участие в сентябрьской акции вышел на свободу сопредседатель БНК Владимир Некляев.