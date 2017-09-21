МАРТ проведет разъяснительную кампанию по указу о развитии торговли и общепита на селе

22 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует провести широкомасштабную разъяснительную кампанию по указу №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская.

"Чтобы предприниматели могли воспользоваться льготами, местные органы власти должны определить перечень территорий, на которые будет распространяться действие указа. Мы проведем широкомасштабную информационную работу, чтобы Советы депутатов быстрее определились", - отметила Виолетта Брезовская.

Она напомнила, что документом предполагается предоставить льготы предпринимателям, работающим в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания на селе и в средних и малых городах.

Под сельской местностью в указе понимаются населенные пункты численностью населения до 2 тыс. человек, под средними и малыми городскими поселениями - численностью от 2 тыс. до 10 тыс. человек. "На селе мы прописали льготы для торговли, общепита и бытового обслуживания, в средних и малых городских поселениях - для общепита и бытового обслуживания. При деятельности на селе указ распространяется на ИП и юрлица, в малых городах - на ИП и микроорганизации", - пояснила Виолетта Брезовская.

По ее словам, льготы можно получить при открытии магазинов, павильонов, киосков, палаток, автомагазинов, торговых мест на рынках и ярмарках, объектов общепита и бытового обслуживания. "Из льгот - освобождение от НДС, пониженные ставки по налогу на прибыль (6%) и подоходному налогу с физлиц (6%). Ставка единого налога для ИП за месяц составит 1 базовую величину. Работающие в сельской местности и малых городах будут полностью освобождены от налога на недвижимость и от земельного налога, а также арендной платы за земельные участки", - рассказала специалист.

Также Виолетта Брезовская констатировала, что субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, будут вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при согласовании маршрута и ассортимента. Сейчас ИП запрещено продавать алкоголь в рознице, они могут это делать только в объектах общественного питания.-0-