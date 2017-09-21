ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ проведет разъяснительную кампанию по указу о развитии торговли и общепита на селе

22.09.2017 17:36 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует провести широкомасштабную разъяснительную кампанию по указу №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская.

"Чтобы предприниматели могли воспользоваться льготами, местные органы власти должны определить перечень территорий, на которые будет распространяться действие указа. Мы проведем широкомасштабную информационную работу, чтобы Советы депутатов быстрее определились", - отметила Виолетта Брезовская.

Она напомнила, что документом предполагается предоставить льготы предпринимателям, работающим в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания на селе и в средних и малых городах.

Под сельской местностью в указе понимаются населенные пункты численностью населения до 2 тыс. человек, под средними и малыми городскими поселениями - численностью от 2 тыс. до 10 тыс. человек. "На селе мы прописали льготы для торговли, общепита и бытового обслуживания, в средних и малых городских поселениях - для общепита и бытового обслуживания. При деятельности на селе указ распространяется на ИП и юрлица, в малых городах - на ИП и микроорганизации", - пояснила Виолетта Брезовская.

По ее словам, льготы можно получить при открытии магазинов, павильонов, киосков, палаток, автомагазинов, торговых мест на рынках и ярмарках, объектов общепита и бытового обслуживания. "Из льгот - освобождение от НДС, пониженные ставки по налогу на прибыль (6%) и подоходному налогу с физлиц (6%). Ставка единого налога для ИП за месяц составит 1 базовую величину. Работающие в сельской местности и малых городах будут полностью освобождены от налога на недвижимость и от земельного налога, а также арендной платы за земельные участки", - рассказала специалист.

Также Виолетта Брезовская констатировала, что субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, будут вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при согласовании маршрута и ассортимента. Сейчас ИП запрещено продавать алкоголь в рознице, они могут это делать только в объектах общественного питания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует провести широкомасштабную разъяснительную кампанию по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Николая Статкевича снова задержали. Но близкие не знают, за что
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика