В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России построили первый зеленый офисный центр В сентябре 2017 года в Зеленограде завершаются работы по монтажу водосточной системы на самом высоком офисном здании из дерева в мире. Офисный центр GOOD WOOD Plaza,...

В сентябре 2017 года в Зеленограде завершаются работы по монтажу водосточной системы на самом высоком офисном здании из дерева в мире. Офисный центр GOOD WOOD Plaza, внесенный в Книгу рекордов России в январе прошлого года, построен с применением самых современных энергосберегающих технологий в системах жизнеобеспечения, практически полностью выполнен из дерева, включая несущий каркас. Реализация этого уникального по конструктиву и архитектуре проекта потребовала от специалистов компании применения целого ряда нестандартных решений. Нам пришлось немало поломать голову над конфигурацией водостоков. Согласно замыслу архитектора, линия водосточных труб должна в точности повторять профиль вертикальных балок фасада. В этом случае стандартное соединительное колено, изогнутое под углом 72 градуса, не подойдет.Решением стало изготовление специальной партии из 52 соединительных элементов с различным радиусом поворота для разных уровней фасада, рассказывает Екатерина Мясникова, руководитель отдела по работе с дилерской сетью Москвы и Московской области компании Стил Технолоджи, производителя эксклюзивных водосточных систем и аксессуаров для кровли торговой марки AQUASYSTEM.Водосточная система для GOOD WOOD Plaza была изготовлена из премиальной стали GREENCOAT толщиной 0,6 миллиметра с антикоррозионным цинковым покрытием 275 граммов на квадратный метр и особо стойким полиуретановым полимерным покрытием PURAL. Благодаря такому решению трубы и желоба смогут служить без потери эстетической привлекательности 30 и более лет.Еще одно оригинальное решение, использованное при строительстве здания, это панорамное остекление. Его площадь составляет 1500 квадратных метров при общей площади внутренних помещений 3400 квадратных метров. Все фасады офисного центра стеклянные, а планировка этажей выполнена таким образом, чтобы в светлое время суток можно было обходиться без искусственного электрического освещения либо свести его использование к минимуму.Все несущие конструкции здания и перекрытия выполнены из дерева. В верхние этажи здания свет попадает также через зенитные фонари, выполняющие одновременно функцию проветривателей, что позволяет сэкономить на электричестве для кондиционирования, и системы аварийного дымоудаления.Для эффективной вентиляции кровли, что особенно важно для построек из дерева, на ней установлено 13 турбинных аэраторов. Решение надежно защищает конструктив кровли от осадков и образования конденсата, при этом поддерживая концепцию энергоэффективности.Оригинальная внутренняя планировка офисного центра выполнена в соответствии с разработанной Google концепцией open space, открытого пространства. Также здесь есть много общественных микропереговорных, бронирование которых полностью автоматизировано и осуществляется простым нажатием кнопки.По словам учредителя компании GOOD WOOD Александра Дубовенко, идея проекта заключается в том, чтобы собрать под одной крышей создателей современных перспективных строительных технологий. Для этого к строительству были привлечены ведущие российские и зарубежные компании, которые после открытия центра создадут в его стенах множество павильонов по разным направлениям.www.asyst.ru