Макей на Генассамблее ООН встретился с коллегами из Сирии, Алжира, КНДР и сыном Шимона Переса

22 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел несколько встреч на полях 72-й сессии ГА ООН, сообщает пресс-служба МИД страны.

На встрече с председателем Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком Макей выразил полную поддержку Беларусью инициатив председателя.



Владимир Макей и Мирослав Лайчак. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Лайчак высоко оценил вклад Беларуси в деятельность ООН, а также выразил готовность содействовать разработке платформы сотрудничества со странами со средним уровнем дохода. Лайчак Беларусь к активному участию в работе над глобальной стратегией по миграции, а также обозначил свое видение вопросов реформирования Совбеза ООН.

Стороны обменялись подходами по проводимой реорганизации ООН.

Также состоялась встреча с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейком. Министр отметил, что вопросы защиты детей и семьи находятся в фокусе внимания руководства страны. Важную поддержку в этой работе оказывает Офис ЮНИСЕФ в Минске. Лейк со своей стороны высоко оценил усилия Беларуси по поощрению прав детей на национальном уровне и заверил в продолжении конструктивного сотрудничества ЮНИСЕФ с Беларусью. Министр пригласил руководителя ЮНИСЕФ посетить Беларусь.



На встрече с Энтони Лейком. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

На встрече с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем Макей отметил необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов. А Месахель пригласил в Алжир белорусскую делегацию экспертного уровня для определения перечня конкретных мер, которые позволят активизировать двустороннее взаимодействие.



Абделькадер Месахель и Владимир Макей. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем высказал благодарность Беларуси за сотрудничество в гуманитарной сфере, в частности, за прием сирийский детей, находившихся на оздоровлении в детском лагере «Зубренок» в августе этотого года. Стороны обсудили конкретные вопросы взаимодействия в сфере торговли и образования.



Владимир Макей и Валид аль-Муалем. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо инициировал обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.



Владимир Макей и Ли Ён Хо. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

«Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Макей отметил, что все стороны конфликта должны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он также подчеркнул, что Беларусь готова продолжить диалог с КНДР по актуальным темам с учетом решений Совбеза ООН», — сказано в сообщении МИД.

Также Макей встретился с сыном бывшего президента Израиля, лауреата Нобелевской премии, уроженца Беларуси Шимона Переса Нехемией Пересом. Он презентовал автобиографическую книгу своего отца.



Нехемией Пересом. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

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