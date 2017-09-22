ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей на Генассамблее ООН встретился с коллегами из Сирии, Алжира, КНДР и сыном Шимона Переса

23.09.2017 15:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел несколько встреч на полях 72-й сессии ГА ООН, сообщает пресс-служба МИД страны.

На встрече с председателем Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком Макей выразил полную поддержку Беларусью инициатив председателя.


Владимир Макей и Мирослав Лайчак. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Лайчак высоко оценил вклад Беларуси в деятельность ООН, а также выразил готовность содействовать разработке платформы сотрудничества со странами со средним уровнем дохода. Лайчак Беларусь к активному участию в работе над глобальной стратегией по миграции, а также обозначил свое видение вопросов реформирования Совбеза ООН.

Стороны обменялись подходами по проводимой реорганизации ООН.

Также состоялась встреча с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейком. Министр отметил, что вопросы защиты детей и семьи находятся в фокусе внимания руководства страны. Важную поддержку в этой работе оказывает Офис ЮНИСЕФ в Минске. Лейк со своей стороны высоко оценил усилия Беларуси по поощрению прав детей на национальном уровне и заверил в продолжении конструктивного сотрудничества ЮНИСЕФ с Беларусью. Министр пригласил руководителя ЮНИСЕФ посетить Беларусь.


На встрече с Энтони Лейком. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

На встрече с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем Макей отметил необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов. А Месахель пригласил в Алжир белорусскую делегацию экспертного уровня для определения перечня конкретных мер, которые позволят активизировать двустороннее взаимодействие.


Абделькадер Месахель и Владимир Макей. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем высказал благодарность Беларуси за сотрудничество в гуманитарной сфере, в частности, за прием сирийский детей, находившихся на оздоровлении в детском лагере «Зубренок» в августе этотого года. Стороны обсудили конкретные вопросы взаимодействия в сфере торговли и образования.


Владимир Макей и Валид аль-Муалем. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо инициировал обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.


Владимир Макей и Ли Ён Хо. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

«Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Макей отметил, что все стороны конфликта должны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он также подчеркнул, что Беларусь готова продолжить диалог с КНДР по актуальным темам с учетом решений Совбеза ООН», — сказано в сообщении МИД.

Также Макей встретился с сыном бывшего президента Израиля, лауреата Нобелевской премии, уроженца Беларуси Шимона Переса Нехемией Пересом. Он презентовал автобиографическую книгу своего отца.


Нехемией Пересом. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Макей на Генассамблее ООН предложил встретиться в Минске России, Китаю, ЕС И США

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел несколько встреч на полях 72-й сессии ГА ООН, сообщает пресс-служба МИД страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава IBA Group открыл в Праге новый офис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика